عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف: شتان بين شهيد الحق المدافع عن وطنه والمأجورين سفكة الدماء

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

نشر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تدوينة له عبر صفحته الرسمية على برنامج التواصل الإجتماعي “تويتر”، قائلا: “شتان بين شهيد الحق الذي يدافع عن دينه وعرضه ووطنه ويفتديه بنفسه وبين الإرهابيين المأجورين سفكة دماء الأبرياء، ألف تحية لأرواح شهداء الوطن وحفظ الله مصر من كل غادر وخائن ومستأجر ضد وطنه”.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور عبد الله حسن، المتحدث الرسمي بوزارة الأوقاف، أن الوزارة  خصصت خطبة غد، الجمعة 10 مارس 2023م للحديث عن: "منزلة الشهداء عند ربهم" احتفاء بيوم الشهيد، هذا الاحتفاء الذي يعد تقليدًا وطنيًّا رائعًا.

وأكدت وزارة الأوقاف أنها تقدر تضحيات شهدائنا العظام، وتتوجه بكل التحية والتقدير بهذه المناسبة العظيمة لقواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية.

وزير الاوقاف شهيد الحق الإرهابيين المأجورين خطبة الجمعة وزارة الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

130 جنيهًا.. الذهب يتراجع عالميًا وهذا سعر عيار 21 الآن في مصر

أسعار الفراخ الآن في مصر|مفاجأة غير متوقعة بالدواجن والبيض يبدأ بـ85 جنيهًا

رد فعل قوي من مجلس إدارة الأهلي بعد تسريب عقوبة كهربا

المطر راجع تاني .. الأرصاد تحذر المواطنين من هذا الموعد

كل ما يخسر.. بيان عاجل من الهلال السوداني على شكوى الأهلي

الأهلي يفاوض مدرب صن داونز للإطاحة بـ كولر

انخفاض ملحوظ في سعر البانيه.. أسعار الدواجن مفاجأة في السوق اليوم

البنك المركزي يقرر زيادة الحدود القصوى للمعاملات المالية عبر (إنستا باي)

ترشيحاتنا

ملكة جمال مصر : كنت أبكي أمام لجنة المسابقة.. وحالياً أصبحت مذيعة|فيديو

"أولادي لن يسامحوني".. إسرائيلية ترفض الترجمة لنتنياهو في إيطاليا بسبب سياساته "الفاشية"

اتقي الله في بنتي .. قصة "قايمة" عروسة إسكندرية التي أثارت الجدل

ببقى أحلى من غيره .. ملكة جمال مصر تمسح مكياجها على الهواء|شاهد

القومي للمرأة يطلق فعاليات دوائر الحكي مع الطالبات السوريات

أرتيتا يعلن موقفه من تدريب ريال مدريد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب هذا الفيديو على تيك توك.. منع أم أجنبية من ابنها

فيديو يثير الذهول لحيوان غريب في أمريكا الشمالية.. اعرف حقيقته

لأول مرة بالعالم| إنتاج فئران من أبوين ذكرين باليابان.. ما القصة؟

بعد شهر.. كلبة وجراؤها الثلاثة أحياء تحت أنقاض زلزال تركيا| فيديو

فيديو

موبايله مليان مقاطع.. ممرض يصور السيدات في الحمام بأحد المستشفيات

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار اليوم.. تفاصيل

اتق الله.. عريس يتفاجأ بطلب غريب من والد زوجته في قائمة المنقولات

واقعة غريبة.. لعبة ويجا تتسبب في إغماء 28 طالبة بكولومبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ