وزير الأوقاف: شتان بين شهيد الحق المدافع عن وطنه والمأجورين سفكة الدماء

نشر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تدوينة له عبر صفحته الرسمية على برنامج التواصل الإجتماعي “تويتر”، قائلا: “شتان بين شهيد الحق الذي يدافع عن دينه وعرضه ووطنه ويفتديه بنفسه وبين الإرهابيين المأجورين سفكة دماء الأبرياء، ألف تحية لأرواح شهداء الوطن وحفظ الله مصر من كل غادر وخائن ومستأجر ضد وطنه”.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور عبد الله حسن، المتحدث الرسمي بوزارة الأوقاف، أن الوزارة خصصت خطبة غد، الجمعة 10 مارس 2023م للحديث عن: "منزلة الشهداء عند ربهم" احتفاء بيوم الشهيد، هذا الاحتفاء الذي يعد تقليدًا وطنيًّا رائعًا.

وأكدت وزارة الأوقاف أنها تقدر تضحيات شهدائنا العظام، وتتوجه بكل التحية والتقدير بهذه المناسبة العظيمة لقواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية.