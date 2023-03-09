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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القومي للمرأة يطلق فعاليات دوائر الحكي مع الطالبات السوريات

صدى البلد

فى إطار جهود المجلس القومي للمرأة ضمن المبادرة الوطنية دوائر الحكى "دوي" التى تحظى برعاية السيدة انتصار السيسي ، وضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، أطلق المجلس فعاليات دوائر الحكي التى استهدفت عددا من الطالبات السوريات الوافدات بمدرسه(الحى السادس الثانويه  بنات بمدينه  السادس من اكتوبر)، وكذلك عددا من أولياء أمور  الطالبات ،  وأدارت الفعاليات ميسرات البرنامج بمقر المجلس. 
وقد بدأ اليوم بتنظيم دوائر الحكى التى تستهدف تحفيز الفتيات على التعبير عن آرائهن وآمالهن ومخاوفهن ومشاركة القصص والخبرات والبناء عليها لتمكينهن داخل مجتمعاتهن.

وتلى دوائر الحكى تنظيم حوار الأجيال وهو عبارة عن فتح باب الحوار بين الفتيات وذويهن حول القضايا الخاصة بالمبادرة .

وانتهى اليوم بتنظيم نادى المشاهدة الذى تضمن عرض الفیلم الوثائقي القصیر "بدایة الخیط" الحائز على جائزة أفضل فیلم وثائقي قصیر في مھرجان جوائز نیویورك للأفلام، إلى جانب العديد من الجوائز الأخرى، وهو یوثق حیاة 3 فتیات من مصر ورحلتھن لممارسة حقوقھن في مختلف المجالات  ، وكيف أثرت المبادرة على كل واحدة منهن بشكل مختلف ، وكذلك تم تنظيم عرض لمسرح العرائس .

يذكر أن البرنامج التدريبي يأتي فى إطار المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية دوائر الحكي "دوى" التى يطلقها المجلس بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة اليونيسف ،  وذلك بمحافظات (القاهرة والجيزة والقليوبية والاسكندرية ودمياط والشرقية ) ، خلال الفترة من ٢٢ فبراير وحتى ٢٢ مارس ٢٠٢٣

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