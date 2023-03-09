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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الحكومة تستضيف مؤتمرا لدعم القطاع الخاص.. اعرف الملامح والأهداف

صدى البلد

تستضيف مصر خلال الأيام القلائل فعاليات مؤتمر  الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمشاركة بين القطاعين العام والخاص «PPP MENA Forum»،  وذلك علي مدار يومين اثنين في  ١٩ و٢٠ مارس الحالي، تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من الوزراء.


وتستهدف وزارة المالية والتي تعد منظمة فعاليات المؤتمر ، ترجمة إجراءات الحكومة بصورة حقيقية للتعاون مع القطاع الخاص باعتباره شريكا استراتيجيا في عمليات التنمية الشاملة للدولة .


أهمية المؤتمر 


وأكدت وزارة المالية أن المؤتمر يعد منصة محليا و إقليميا وأفريقيا لعرض القادة والمتخصصين علي الساحات المحلية و الإقليمية والعالمية للترويج لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص  وتحديدا في مشروعات البنية التحتية.


ويساهم المؤتمر في مُناقشة السياسات الفعَّالة لمشاريع المشاركة بين القطاعين العام والخاص في البنية التحتية، والإطار التنظيمي، والتمويل الخاص طويل الأجل للمشاريع الوطنية، وقوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأفضل الممارسات العالمية وآليات تحويل مشاريع المشاركة بين القطاعين العام و الخاص إلى الاقتصاد الأخضر.
ويسهم المؤتمر في  تبادل الخبرات مع دول المنطقة فى هذا الشأن. 


ملامح ومحاور المؤتمر 


يركز المؤتمر علي الترويج لمصر والمنطقة العربية والإفريقية باعتبارها مركزا دولىا للاستثمار، واستمرار الحكومة في الاعتماد علي  القطاع الخاص في دفع عجلة النمو بالمنطقة وتحفيز التطور الاقتصادي من خلال ما توفره الحكومات من بيئة ومناخ جاذب ومشجع للاستثمارات الوطنية والإقليمية والأجنبية.


ويسلط المؤتمر الضوء علي عدد من الملفات الهامة والتي تشغل بال القطاع الخاص من بينها  «الرخصة الذهبية»، و«وثيقة سياسة ملكية الدولة»،  لمساهمة مشاركة القطاع الخاص بقوة في تلك المشروعات بما ينعكس علي زيادة الاستثمارات المباشرة لداخل البلاد.

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