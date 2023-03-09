"أولادي لن يسامحوني".. إسرائيلية ترفض الترجمة لنتنياهو في إيطاليا بسبب سياساته "الفاشية"

أفادت وسائل إعلامية، اليوم الخميس، أن مترجمة إسرائيلية رفضت طلباً للترجمة لـ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال لقاءاته الرسمية في إيطاليا.

وأضافت التقارير الإعلامية، أن المترجمة الإسرائيلية رفضت الترجمة لنتنياهو بسبب كونه ممن يروجون مبادئ الفاشية ويرفضون الحرية، حسب وصف المترجمة، قائله: "إذا وافقت فلن يغفر لي أولادي".

وقد جتاحت الاحتجاجات دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، احتجاجا على خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف بنيامين نتنياهو لتغيير النظام القضائي فيما عرف بـ الاصلاحات الاقضائية.

وتتزامن الاحتجاجات العارمة في إسرائيل، مع وصول وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إلى تل أبيب، وهي الزيارة التي كان مخطط لها أمس الأربعاء، ولكنها تأجلت بسبب الخوف من الاحتجاجات في إسرائيل.

وتظهر الفيديوهات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون في شوارع تل أبيب للاحتجاج على الاصلاحات الاقضائية، وخروج المئات بسيراتهم وغلق الشوارع.

كما أفادت وسائل إعلام عبرية، وقوع استباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن الإسرائيلية التي تدخلت لفض الاحتجاجات المعارضة لقرارات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة.