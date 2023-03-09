مدرب الأهلي الجديد.. الأهلي يستعد للإطاحة بكولر وينتظر الرد

يستهدف النادي الاهلي خلال هذه الفترة الاستغناء عن المدرب السويسري كولر والاطاحة به تمهيدا للتعاقد مع مدرب جديد بدأ في التفاض معه خلال تلك الفترة

الاهلي يستعد للاطاحة بكولر

قرر النادي الاهلي التعاقد مع رولاني موكوينا المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، لتدريب الفريق في الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة “ ذا ساوث أفريكان” الجنوب إفريقية، فإن موكوينا نظرًا لما يقدمه مع صن داونز هذا الموسم، أصبح هدفًا لفريقين من كبار القارة الأفريقية، منهما النادي الأهلي.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.