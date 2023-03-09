أخبار السيارات| كيفية معرفة العمر الافتراضي للمحرك وتقييم قوته.. بداية من 5 ملايين جنيه.. أسعار BMW الفئة السابعة في مصر

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

كشف وكيل سيارات بي إم دبليو في مصر عن اطلاق الفئة السابعة والجديدة كليا من BMW، وسيتم اطلاقها بـ 3 فئات، عادية، وهجينة، وكهربائية.

سيارة BYD فلاير موديل 2006 تنتمي إلي فئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم، وتم تطويرها من قبل شركة Xian Qinchuan Automobile المملوكة للحكومة الصينية، وتم إنتاجها من قبل BYD شركة تصنيع السيارات الصينية من 2005 حتي عام 2008، ونالت علي مكانة كبيرة بين المواطنين المصريين بفضل، توافر قطع غيارها، وانخفاض استهلاكها للوقود.

سيارة مرسيدس E300 موديل 1987 تقدم في مصر من قبل الصانع الألماني منذ فترة كبيرة، وهي كـ مثل باقي إصدارات مرسيدس بنز، تم تقديمها للأسواق بشكل جديد يرمز له بحروف وأرقام تميز السيارة عن سابقتها، وتقوم شركة مرسيدس بطرح شكل جديد لسياراتها كل فترة لا تتجاوز الـ 10 سنوات، ونالت مرسيدس E300 علي مكانة كبيرة لدي المصريين بفضل اعتماديتها وقوة محركها الجبارة، وتوافر العديد من مميزات الراحة بها.

تم نشر فيديو تم تسجليه بواسطة كاميرات المراقبة من داخل معرض سيارات بالولايات المتحدة، حيث رصدت الكاميرات لحظة سرقة 4 سيارات فاخرة من داخل صالة العرض خلال لحظات معدودة، وتم ذلك الحادث المؤسف في ولاية كارولاينا الشمالية الأمريكية.

يود أن يعرف الكثير من السائقين مقدار العمر الافتراضي لمحرك السيارة، ومنا هنا يمكن القول بأن عمر محرك السيارة لا يمكن أن يستمر للابد، وذلك لأنه لا يوجد شيء يستمر للابد، وبالتالي فأن محرك السيارة لا يستمر للأبد، ولكن في حال العناية به والحفاظ عليه فإنه يستمر في العمل لأطول فترة ممكنة .

استطاع مصورين التجسس التقاط صور لسيارة هيونداي سوناتا موديل 2024 الكورية أثناء اختبارها، وتمتلك سيارة هيونداي سوناتا موديل 2024 محرك سعة 2500 سي سي، وتعمل بنظام الدفع الرباعي للعجلات، وبها ناقل حركة أوتوماتيك.

ستظهر خليفة سيارة لامبورجيني افينتادور الجديدة كلياً بمحرك 12 سلندر سعة 6500 سي سي، يعمل بالتنفس الطبيعي متصل بـ 3 محركات كهربائية ينتجوا قوة مجمعة تصل الي 1001 حصان.

كشفت شركة تويوتا عن أسعار سياراتها الجديدة موديل 2023 ومن ضمن تلك السيارات، أسعار تويوتا سوبرا موديل 2023 لدى وكلاءها في السعودية .