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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ممثل هندي شهير يلفظ أنفاسه الأخيرة أثناء نقله إلى المستشفي

ساتيش كاوشيك
ساتيش كاوشيك

توفي الفنان الهندي الشهير  ساتيش كاوشيك عن عمر يناهز 66 عاماً ، بعج تعرضه الى أزمة صحية مفاجئة ، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة اثناء نقله الى المستشفي .

 

ساتيش كاوشيك هو مؤلف و ممثل و مخرج هندي ولد عام  1956 في قرية هاريانا، الهند.


نشأ وترعرع  ساتيش كاوشيك في دلهي، حيث تخرج من  تخرج من كلية الاقتصاد  ، ليلتحق بعدعها  بالمدرسة الوطنيةللدراما بنيودلهي، حيث تخرج في عام 1978. درس في وقت لاحق في السينما والتلفزيون بمعهد الهند

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 بدء ساتيش كاوشيك  مسيرته كمساعد للمخرج شيخار كابور لفي ، وكانت أولي تجاربة الاخراجية في فيلم  Roop Ki Rani Choron Ka Raja  من بطولة سريديفي ، و كان فيلمه الثاني كمخرج هو Prem .

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