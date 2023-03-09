ممثل هندي شهير يلفظ أنفاسه الأخيرة أثناء نقله إلى المستشفي

توفي الفنان الهندي الشهير ساتيش كاوشيك عن عمر يناهز 66 عاماً ، بعج تعرضه الى أزمة صحية مفاجئة ، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة اثناء نقله الى المستشفي .

ساتيش كاوشيك هو مؤلف و ممثل و مخرج هندي ولد عام 1956 في قرية هاريانا، الهند.



نشأ وترعرع ساتيش كاوشيك في دلهي، حيث تخرج من تخرج من كلية الاقتصاد ، ليلتحق بعدعها بالمدرسة الوطنيةللدراما بنيودلهي، حيث تخرج في عام 1978. درس في وقت لاحق في السينما والتلفزيون بمعهد الهند

بدء ساتيش كاوشيك مسيرته كمساعد للمخرج شيخار كابور لفي ، وكانت أولي تجاربة الاخراجية في فيلم Roop Ki Rani Choron Ka Raja من بطولة سريديفي ، و كان فيلمه الثاني كمخرج هو Prem .