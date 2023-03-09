إشادة برلمانية بجهود القضاء على الإرهاب بعد حديث الرئيس السيسي.. نواب: الدولة حققت التنمية الشاملة واقتلعت جرثومة التطرف

نواب البرلمان عن تصريحات الرئيس السيسي بشأن مكافحة الإرهاب

مصر نجحت فى القضاء على الإرهاب ومحاربة التطرف

الدولة دحرت الإرهاب وتحتفى بشهدائها اليوم

مصر قدمت للعالم أجمع نوذجا فريدا في هزيمة الإرهاب

أشاد أعضاء مجلس النواب، بجهود القيادة السياسية فى دحر الإرهاب والاحتفال بيوم الشهيد، مؤكدين أن مصر استطاعت مواجهة الإرهاب والتطرف والقضاء عليهما نهائيا وعملت على معالجة جوزرهما واقتلاعهما نهائيًا، وهو ما نجحت فيه مصر بصورة كبيرة على مدار السنوات الماضية.

فى البداية، أشاد عمرو القطامي، عضو مجلس النواب بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لندوة الـ 37 للقوات المسلحة بشأن مكافحة الإرهاب، قائلا:" جهود ضخمة قدمتها القيادة السياسية لمكافحة الإرهاب والخطوات الجادة التي اتخذتها لمحاربة التطرف ليس في مصر فقط، وإنما في جميع دول العالم".

مواجهة الإرهاب والتطرف

واكد “القطامي” لـ" صدى البلد"، أن مصر استطاعت مواجهة الإرهاب والتطرف والقضاء عليه نهائيا وعملت على معالجة جوزرهما واقتلاعهما نهائيًا للوقاية منها، وهو ما نجحت فيه مصر بصورة كبيرة على مدار السنوات الماضية.

وأوضح عضو مجلس النواب أن مصر حققت إلى مدى بعيد الركائز الأربعة لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، التي تتضمن التدابير الرامية إلى معالجة الظروف المؤدية إلى الإرهاب، وتدابير مكافحة الإرهاب والوقاية منه، والتدابير الرامية إلى بناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب والوقاية منه وتعزيز دور منظومة الأمم المتحدة في هذا الصدد، والتدابير الرامية إلى ضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون كضرورة لمكافحة الإرهاب.

كما أيد مجدى الأمير عضو مجلس النواب، تصريحات الرئيس السيسى بشأن مكافحة الإرهاب، مؤكدًا أن العالم أجمع يشيد بتجربة مصر فى القضاء على الإرهاب".

هزيمة الإرهاب والتصدى له

وأضاف “الأمير” لـ"صدى البلد" أنه أصبح هناك وعى كبير من العالم أجمع وإدراك كامل بالتجربة المصرية الناجحة والناجحة ملف مكافحة الارهاب الأسود، والإتجاه نحو تحقيق التنمية الإقتصادية بمفهومها الشامل من خلال تنفيذ المشروعات القومية الكبرى فى جميع أنحاء البلاد، قائلا:" مصر قدمت للعالم أجمع نوذجا فريدا في هزيمة الإرهاب والتصدى له بقوة".

واشار عضو مجلس النواب إلى أن تسير مصر نحو تحقيق التنمية الشاملة فى نفس الوقت الذى استطاعت الدولة متمثلة في القوات المسلحة بدحر الإرهاب والقضاء عليه حيث أنجزت الدولة مشروعات قومية عملاقة وحققت تنمية شاملة ووفرت حياة كريمة للمواطنين وماضية في ذلك، مؤكدًا أن هناك دول خارجية طالبت من مصر الاستفادة من تجربتها فى القضاء على الارهاب والمضي قدمنا فى التنمية الشاملة.

ومن جانبه، وجه أحمد إدريس عضو مجلس النواب، التحية للشهداء بمناسبة يوم الشهيد، لافتا الى أن احتفال مصر اليوم بيوم الشهيد، وحرص الرئيس السيسي علي تكريم أسر الشهداء في ذلك اليوم، دليل علي تقدير واعتزاز الدولة لتضحيات الشهداء، وهو ما ظهر بوضوح في كلمة الرئيس التى ألقاها خلال الاحتفالية.

القضاء على الإرهاب

وأكد “ادريس” لـ" صدى البلد"، أن الدولة قامت بجهود كبيرة فى القضاء على الإرهاب وها هي اليوم تحتفل بيوم الشهيد ومكافحة الإرهاب معا، فيوم الشهيد جسد تضحيات أبطالنا الذين جادوا بأرواحهم من أجل هذا الوطن، ولولا تضحياتهم السامية والنبيلة ما وصلنا إلى هذا الأمان الذي نعيشه الآن، والدولة لا تنسى أبنائها المخلصين، فيأتي احتفال "يوم الشهيد" من كل عام لتخليد ذكرى الأبطال، وتعريف الأجيال الجديدة ببطولات وقصص الشهداء، لغرس المفاهيم الصحيحة والنبيلة، وترسيخ قيم الولاء والفداء لدى النشء الصغير.

وأشار عضو مجلس النواب، الى أن الشعب المصري سيظل مدينا بالفضل لتضحيات الشهداء، التى كان نتيجتها استقرار البلاد، وانتشار مشروعات التنمية فب مختلف نواحيها سواء في قطاع النقل والطرق أو الزراعة أو الصناعة والسياحة والإسكان وبناء المدن العالمية وغيرها.

تجدر الإشارة الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد إنه منذ تولية المسؤلية كان أمامة خيارين الأول هو أن يحمل المصريين الهم ويوقف كل الأعمال التي تشهدها الدولة حاليا، ويقوم بحشد إعلامي ضخم على كل الأمور الخاصة بالحرب على الإرهاب في سيناء.

أضاف الرئيس السيسي، في كلمته بالندوة الـ 37 للقوات المسلحة: "الحرب اللي هناك ماكنتش بسيطة، ولو جبنالكم الأفلام وهي موجودة على الإنترنت، هتشوفوا حجم الخسائر والدمار والخراب الذي تم والناس اللي ماتت.. أنا والله لولا رأفة بالمصريين أوريكم فيلم واحد، أنا متهيألي كل المصريين مش هيناموا لو أذعتلكم فيلم واحد عن اللي كانوا بيعملوه وده متصور، فكان عندي خيارين إني أشيلكم الهم علشان الحرب، ونحشد كل جهود الدولة للحرب ومفيش حاجة تانية، لكن لم نفعل هذا لأن الرأي الأول رأي السياسة، والشكل التاني الجري بكل همة وما أوتي من قدرة لإنهاء المشكلة وكمان بناء البلد التي كانت في ظروف صعبة جدا وتزايدت الأمور بأوضاع 2011 و2012 و2013".

وأكمل الرئيس: "إحنا خدنا الطريق التاني، أودلانا بيحاربوا هناك، والبلد بتحارب هنا في معركة تانية علشان الأمور، والحمد لله أنجزت هذه المهمة بنجاح، ولازم نكون ديما منتبهين وديما يفضل السلاح صاحي، أنا عمري ما اتكلمت في العلن كده وديما لما كنت بقول السلاح صاحي كان المسئولين عن الإعلام يشيلوها من المقطع لما تكون متسجلة، مش هيقدروا يعملوا كده دلوقتي".

وعن تكلفة الحرب على الإرهاب في سيناء، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "كان كل شهر مليار جنيه لمدة 90 شهرا على الأقل".