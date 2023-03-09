برلمانية : كلمة الرئيس في يوم الشهيد وسام على صدور الأبطال

قالت النائبة ولاء التمامي،عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن الحرب على الإرهاب في سيناء، كلفت الدولة المصرية الكثير، فإلى جانب فقدان المئات من أفضل الرجال والشهداء، فقد تسبب الإرهاب فى حجم خراب ودمار هائل، بالإضافة إلى مليار جنيه شهريًا لمدة 90 شهر لصد هجمات الإرهاب الأسود عن مصر والحفاظ على أمن واستقرار المواطن المصري، وهنا تأتي أهمية الاحتفاء بيوم الشهيد فهو الجندي والقائد الذي ضحى بحياته من أجل الوطن وحريته وسيادة أرضه.

ونوهت التمامى فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم ، بحضور الرئيس السيسي احتفالية يوم الشهيد، والتي تأتي في كل عام في ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، لكن من المعلوم أن مصر قدمت شهداء في الحرب ضد اسرائيل وفي الحرب كذلك على الإرهاب لتطهير الوطن من هذه البراثن والعناصر المدمرة والتي كلفتنا الكثير.

وأكدت عضو مجلس النواب أن يوم الشهيد سيظل يوما مشهودا في ذاكرة المصريين، وتقديرا واحتراما لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن وللتصدى إلى محاولات الهدم التى قادتها جماعات الشر للنيل من هذا الوطن. مشيرة: إلى أن رجال القوت المسلحة والشرطة يقومون بدور هام في حفظ أمن واستقرار هذا الوطن، ولا يبخلون بأرواحهم حال التصدي للعدو وفداء الوطن.

واختتمت بالإشادة، بكلمة الرئيس السيسي، خلال الاحتفال بيوم الشهيد، قائلة: إنها عكست مدى تقدير الدولة لتضحيات رجالها والتى ستظل علامة مضيئة في التاريخ المصري، مؤكدا على أهمية ما أعلنه الرئيس السيسي بشأن إقامة معرض يتضمن صور وأسماء الإرهابيين، لتعريف الأجيال القادمة بالحرب التى خاضتها الدولة ضد هؤلاء الإرهابيين على مدار سنوات. فهى لمسة وفاء حقيقية من جانب الدولة لشهداء مصر الأبرار .