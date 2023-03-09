أخبار الفن| فنانة شهيرة تثير الجدل بتصريحها عن Hزياء الفنانات.. وفاة فنان هندي شهير

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

أيام قليلة وينطلق الموسم الرمضاني لعام 2023 ، وخلال هذا الموسم استعانت عدد من الاعمال الدرامية بأعمال أدبية.

تعاقدت قناة دبي الفضائية على عرض مسلسل «1000 حمد الله ع السلامة» من بطولة الفنانة يسرا ، خلال شهر رمضان القادم .

وبذلك يكون 1000 حمد الله علي السلامة هو ثاني الأعمال المصرية التي تقوم قناة دبي الفضائية بعرضها خلال شهر رمضان علي شاشتها بعد مسلسل “عُملة نادرة”.

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “ ليل .. أم البنات ” ، والتي تقوم ببطولته الفنانة سهير رمزي ، البوستر الرئيسي للعمل.

مسلسل “ ليل .. أم البنات ” من المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم ، بعدما كان مقررh له ان يتم طرحه خارج الماراثون الرمضاني .

تم رفع فيلم “الحب بتفاصيله” من دور العرض السينمائية بعد تحقيقه إيرادات ضعيفة منذ طرحه في السينمات.

وحقق فيلم “الحب بتفاصيله” إجمالي إيرادات وصلت إلى 53,621 ألف جنيه فقط، بعد طرحه لمدة 4 أسابيع في السينمات.

كشفت الفنانة حياة الفهد عن تفاصيل تدخلها فى الأعمال الدرامية التى تقوم ببطولتها على شاشة التليفزيون ، وذلك فى أحد الحوارات التليفزيونية.

وقالت حياة الفهد إنها تجبر الفنانات المشاركات معها في بطولة الأعمال الدرامية على ارتداء ملابس محتشمة.

توفي الفنان الهندي الشهير ساتيش كاوشيك عن عمر يناهز 66 عاماً ، بعد تعرضه الى أزمة صحية مفاجئة ، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة اثناء نقله الى المستشفي .

ساتيش كاوشيك هو مؤلف و ممثل و مخرج هندي ولد عام 1956 في قرية هاريانا، الهند.