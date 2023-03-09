عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| فنانة شهيرة تثير الجدل بتصريحها عن Hزياء الفنانات.. وفاة فنان هندي شهير

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

أبرزها الصفارة وسره الباتع.. 3 مسلسلات في رمضان تستعين بأعمال أديبة

أيام قليلة وينطلق الموسم الرمضاني لعام 2023 ، وخلال هذا الموسم استعانت عدد من الاعمال الدرامية بأعمال أدبية.

بعد «عُملة نادرة»|قناة دبي تحصل على حق عرض «1000 حمد الله ع السلامة»

تعاقدت قناة دبي الفضائية على عرض مسلسل «1000 حمد الله ع السلامة» من بطولة الفنانة يسرا ، خلال شهر رمضان القادم . 

وبذلك يكون 1000 حمد الله علي السلامة هو ثاني الأعمال المصرية التي تقوم قناة دبي الفضائية بعرضها خلال شهر رمضان علي شاشتها بعد مسلسل “عُملة نادرة”. 

شاهد.. بوستر مسلسل " ليل .. أم البنات " لسهير رمزي

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “ ليل .. أم البنات ” ، والتي تقوم ببطولته الفنانة سهير رمزي ، البوستر الرئيسي للعمل.

مسلسل “ ليل .. أم البنات ” من المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم ، بعدما كان مقررh له ان يتم طرحه خارج الماراثون الرمضاني . 

تيسير فهمي تتحدث بعد صمت سنوات: إسماعيل عبد الحافظ كرّهني في التمثيل .. لست نادمة على انسحابي من جمهورية زفتي ..أتمنى إعادة عرض مسلسل قلب الدنيا .. وهذه حقيقة اعتزالي | الجزء -3

من غرفة نومها.. ابنة شيرين عبد الوهاب تظهر بشكل صادم

رفع فيلم «الحب بتفاصيله» من دور العرض لهذا السبب

تم رفع فيلم “الحب بتفاصيله” من دور العرض السينمائية بعد تحقيقه إيرادات ضعيفة منذ طرحه في السينمات.

وحقق فيلم “الحب بتفاصيله” إجمالي إيرادات وصلت إلى 53,621 ألف جنيه فقط، بعد طرحه لمدة 4 أسابيع في السينمات. 

يلبسوا حِشِم .. فنانة كويتية شهيرة تثير الجدل بشأن أزياء الممثلات

كشفت الفنانة حياة الفهد عن تفاصيل تدخلها فى الأعمال الدرامية التى تقوم ببطولتها على شاشة التليفزيون ، وذلك فى أحد الحوارات التليفزيونية. 

وقالت حياة الفهد إنها تجبر الفنانات المشاركات معها في بطولة الأعمال الدرامية على ارتداء ملابس محتشمة. 

ممثل هندي شهير يلفظ أنفاسه الأخيرة أثناء نقله إلى المستشفي

توفي الفنان الهندي الشهير  ساتيش كاوشيك عن عمر يناهز 66 عاماً ، بعد تعرضه الى أزمة صحية مفاجئة ، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة اثناء نقله الى المستشفي .

ساتيش كاوشيك هو مؤلف و ممثل و مخرج هندي ولد عام  1956 في قرية هاريانا، الهند.

الفن مصر الفنانة سهير رمزي دور العرض السينمائية الحب بتفاصيله فيلم الحب بتفاصيله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

130 جنيهًا.. الذهب يتراجع عالميًا وهذا سعر عيار 21 الآن في مصر

رد فعل قوي من مجلس إدارة الأهلي بعد تسريب عقوبة كهربا

أسعار الفراخ الآن في مصر|مفاجأة غير متوقعة بالدواجن والبيض يبدأ بـ85 جنيهًا

كل ما يخسر.. بيان عاجل من الهلال السوداني على شكوى الأهلي

صفقة فاشلة.. شوبير يعلن أول الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

كذب المنجمون وصدق المصريون| “البحوث الفلكية” تنتصر على العالم الهولندي في تحدي الـ “10 ريختر”

الأهلي يفاوض مدرب صن داونز للإطاحة بـ كولر

انخفاض ملحوظ في سعر البانيه.. أسعار الدواجن مفاجأة في السوق اليوم

ترشيحاتنا

قرار تاريخي من إدارة ليفربول بشأن محمد صلاح في الموسم المقبل.. تفاصيل

في اليوم العالمى لها ..7 عادات تحمي مرضى الكلى من المخاطر

الجمعة الثالثة من شعبان .. تلاوة سورة الأحزاب بصوت القارئ أحمد أبوالوفا الصعيدي

تحرك عاجل من روسيا بعد طلب أوكرانيا الحصول على ذخائر عنقودية

21 قتيلا وعشرات المفقودين في انهيار أرضي بسبب السيول في إندونيسيا.. فيديو

لا يمكن إيقافها .. روسيا تكشف عن قوة أسلحتها الخارقة في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يشبه السحلية وأكله حلال.. ماذا تعرف عن لحم الضب الشهي؟

احذروا شراء الكلاب من مربين.. أجنبي يثير الجدل بسبب موقف خطير

زجاجة صابون أسترالية بمليار ونصف دولار| ما السر

شيوخ وقساوسة قرية دشنا يشاهدون عرض عوين فى "المسرحى للجنوب".. صور

فيديو

بيصور الستات في الحمام.. اعترافات فاضحة لممرض مستشفى المنوفية

أبرزها الصفارة وسره الباتع.. 3 مسلسلات في رمضان تستعين بأعمال أديبة

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض يبدأ من 85 جنيها.. فيديو

الشتاء مخلصش.. تحذير عاجل من تقلبات جوية | ماذا سيحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ