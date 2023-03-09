مفيش عقوبة ضد كهربا | فرج عامل يثير ضجة على السوشيال ميديا

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة عن أنباء توقيع عقوبة علي محمود عبد المنعم كهربا بالإيقاف 8 مباريات بشأن أحداث مباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري.

ونشر فرج عامر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك ،"رئيس لجنة التظلمات باتحاد كرة القدم أكد بأنه لم يعلن أي عقوبات ضد محمود عبد المنعم كهربا حتي الآن ، وكل ما يقال عاري من الصحة".

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، القاهرة في الثانية ظهر اليوم، على متن طائرة خاصة متجهة إلى جنوب إفريقيا؛ استعدادًا لمباراة الفريق أمام صن داونز، المقرر لها السبت المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، قد كلف طارق قنديل برئاسة بعثة الفريق خلال رحلتيه إلى جنوب إفريقيا لخوض مباراة صن داونز يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات، ثم الكاميرون لمواجهة القطن يوم 17 مارس الجاري في الجولة الخامسة.

واطمأن طارق قنديل، على كافة الترتيبات الإدارية قبل سفر البعثة من خلال اتصالاته مع مسئولي السفارة والتواصل الدائم مع الجهاز الإداري.