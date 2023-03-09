باحث: الهجوم الروسي الموسع جاء ردا على حادثة قرية بريانسك

قال صدقي عثمان الباحث في الشؤون الروسية، إن وزارة الدفاع الروسية قالت إن هجوم اليوم الموسع على كل المدن الأوكرانية، هو ردا على هجوم مرتزقة لم تعترف بهم الحكومة الأوكرانية على قرية بريانسك، والذي أسفر عن مقتل مواطنين روسيين.

وتابع عثمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دانيا الحسيني في برنامج "منتصف النهار" على شاشة القاهرة الإخبارية، أن حادثة بريانسك شكلت خطرا على الداخل الروسي، وأعطت انطباعا أن القوات الأوكرانية قادرة على دخول الحدود السورية وتنفيذ هجمات، وذلك بالتزامن مع استهداف درونات الداخل الروسي لتنفيذ هجمات.

ولفت إلى أن وزارة الدفاع الروسية قالت إنها ردت على هذه الهجمات، لكن المفارقة أن مجموعة مرتزقة مجهولين قاموا بالدخول داخل الأراضي الروسية والتقطوا صورا داخل أراضي روسيا وأذاعوها في استعراض على قدرتهم على تخطي الحدود.

وذكر أن الروس يخشون أن تتسبب هذه المجموعات "المجهولة" في تنفيذ ضربات ضد المدنيين الروس، وحذرت وسائل الإعلام الروسية من وجود حشود بالعشرات لهذه القوات المجهولة على الحدود الروسية، يخشون أن تشن هجمات.