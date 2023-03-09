صناعة بولندية .. قرار مفاجئ من كوريا الجنوبية بشأن توفير أسلحة لأوكرانيا

صرحت وسائل إعلام أجنبية، أن حكومة سيول وافقت على تصدير بنادق ذاتية الدفع باستخدام مكونات كورية جنوبية إلى أوكرانيا.

وفي هذا الصدد، أوضحت وزارة الدفاع الوطني في كوريا الجنوبية أن المدفعية ذاتية الدفع مصنوعة في بولندا، وليس نظام أسلحة كوري الصنع. حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية.

وصرحت وزارة الدفاع الوطني أمس الأربعاء، أن المدفعية ذاتية الدفع "كليبو" التي قدمتها بولندا لأوكرانيا كانت مدفعية ذاتية الدفع بولندية منتجة في بولندا بمساعدة كوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وألمانيا.

كما ذكرت وزارة الدفاع، أن مساعدة كوريا الجنوبية ليست سوى جزء من المدفعية ذاتية الدفع، وأن نظام الأسلحة الكوري لم يتم تسليمه إلى أوكرانيا. كما أنه لم يطرأ أي تغيير على سياسة الحكومة المتمثلة في عدم تقديم المساعدة المباشرة لأوكرانيا بأسلحة فتاكة.

وقد تم تجميع وإنتاج المدفعية ذاتية الدفع "كليبو" بواسطة شركة بولندية مملوكة للدولة، حيث جمعت بين هيكل المدفعية الكورية "كي-9" ذاتية الدفع والبرج البريطاني الصنع وسبطانة البندقية الفرنسية الصنع.

فمنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير من العام الماضي، ساعدت بولندا أوكرانيا بـ 18 مدفعية ذاتية الدفع من طراز "كليبو".

ونقلت رويترز في وقت سابق عن شخص من وكالة الدفاع الكورية الجنوبية قوله، إن حكومة كوريا الجنوبية وافقت على تصدير مدفعية ذاتية الدفع من طراز "كليبر" إلى أوكرانيا، وأكدت هذه الأنباء لأول مرة أن حكومة كوريا الجنوبية وافقت على توريد أسلحة بشكل غير مباشر إلي كييف.