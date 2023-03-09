عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: الدولة بسلطتها التنفيذية والتشريعية دعمت أسر الشهداء تقديرا لأرواح أبنائهم

النائبة إيلاريا سمير
النائبة إيلاريا سمير حارص

قالت النائبة إيلاريا سمير حارص عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إن يوم الشهيد له أهمية كبيرة وسيظل محفورا في وجدان المصريين، لما قدمه رجال القوات المسلحة والشرطة على مر الأزمنة من تضحيات ثمينة فداء لوطنهم .

 

وأثنت عضو مجلس النواب، في بيان صادر عنها، على رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي بعثها اليوم على هامش كلمته، بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، حيث أشار إلى كم التضحيات التي قدمها رجالنا للقضاء على الأرهاب وتخلصينا منه، والذي يفوق حجمها ما نعرفه.

وأضافت النائبة إيلاريا حارص أن التحديات والظروف الصعبة التى واجهت الدولة ومؤسساتها الأمنية في الحرب على الإرهاب، دفع ثمنها ابطالنا من القوات المسلحة والشرطة للقضاء عليها، فلم يعطوا الفرصة لجماعات الإرهاب من نشر الفوضى وإثارة رعب المواطنين.

 

وأكدت نائبة الشعب الجمهوري أن الدولة بسلطتيها التنفيذية والتشريعية لم تتوانى عن تقديم الدعم الكامل لأسر الشهداء تقديرا لروح أبنائهم الذين قدموها فداء لوطنهم.

القوات المسلحة الرئيس السيسي مجلس النواب حزب الشعب الجمهورى يوم الشهيد الإرهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

130 جنيهًا.. الذهب يتراجع عالميًا وهذا سعر عيار 21 الآن في مصر

رد فعل قوي من مجلس إدارة الأهلي بعد تسريب عقوبة كهربا

أسعار الفراخ الآن في مصر|مفاجأة غير متوقعة بالدواجن والبيض يبدأ بـ85 جنيهًا

كل ما يخسر.. بيان عاجل من الهلال السوداني على شكوى الأهلي

تحرك عاجل من روسيا بعد طلب أوكرانيا الحصول على ذخائر عنقودية

صفقة فاشلة.. شوبير يعلن أول الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

كذب المنجمون وصدق المصريون| “البحوث الفلكية” تنتصر على العالم الهولندي في تحدي الـ “10 ريختر”

الأهلي يفاوض مدرب صن داونز للإطاحة بـ كولر

ترشيحاتنا

زلزال عنيف يضرب وسط إيطاليا .. تفاصيل

فضيحة أخلاقية .. 4 أزمات كبرى تحاصر صن داونز قبل مواجهة الأهلي الحاسمة

ضربة لـ أوكرانيا.. اعتراف صادم من أمريكا بشأن الصواريخ الروسية

مدبولي: امتلاك أحدث التكنولوجيات لتطوير وتوطين صناعة الأدوية وتحقيق الاكتفاء الذاتي

قرار تاريخي من إدارة ليفربول بشأن محمد صلاح في الموسم المقبل.. تفاصيل

في اليوم العالمى لها ..7 عادات تحمي مرضى الكلى من المخاطر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمى لها ..7 عادات تحمي مرضى الكلى من المخاطر

يشبه السحلية وأكله حلال.. ماذا تعرف عن لحم الضب الشهي؟

احذروا شراء الكلاب من مربين.. أجنبي يثير الجدل بسبب موقف خطير

زجاجة صابون أسترالية بمليار ونصف دولار| ما السر

فيديو

بيصور الستات في الحمام.. اعترافات فاضحة لممرض مستشفى المنوفية

أبرزها الصفارة وسره الباتع.. 3 مسلسلات في رمضان تستعين بأعمال أديبة

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض يبدأ من 85 جنيها.. فيديو

الشتاء مخلصش.. تحذير عاجل من تقلبات جوية | ماذا سيحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ