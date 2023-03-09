برلمانية: الدولة بسلطتها التنفيذية والتشريعية دعمت أسر الشهداء تقديرا لأرواح أبنائهم

قالت النائبة إيلاريا سمير حارص عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إن يوم الشهيد له أهمية كبيرة وسيظل محفورا في وجدان المصريين، لما قدمه رجال القوات المسلحة والشرطة على مر الأزمنة من تضحيات ثمينة فداء لوطنهم .

وأثنت عضو مجلس النواب، في بيان صادر عنها، على رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي بعثها اليوم على هامش كلمته، بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، حيث أشار إلى كم التضحيات التي قدمها رجالنا للقضاء على الأرهاب وتخلصينا منه، والذي يفوق حجمها ما نعرفه.

وأضافت النائبة إيلاريا حارص أن التحديات والظروف الصعبة التى واجهت الدولة ومؤسساتها الأمنية في الحرب على الإرهاب، دفع ثمنها ابطالنا من القوات المسلحة والشرطة للقضاء عليها، فلم يعطوا الفرصة لجماعات الإرهاب من نشر الفوضى وإثارة رعب المواطنين.

وأكدت نائبة الشعب الجمهوري أن الدولة بسلطتيها التنفيذية والتشريعية لم تتوانى عن تقديم الدعم الكامل لأسر الشهداء تقديرا لروح أبنائهم الذين قدموها فداء لوطنهم.