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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عكس التوقعات.. خالد الغندور: الأهلي سيحقق نتيجة إيجابية على صن داونز

صدى البلد

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق عن توقعاته لنتيجة مباراة الأهلي وصن داونز المقرر لها يوم السبت المقبل في دوري أبطال أفريقيا.

 

وقال الغندور في تصريحات إذاعية علي راديو أون تايم سبورت، إن الأهلي استعاد حسين الشحات وخاض العديد من المباريات علي ملعب صن داونز وسوف يحقق نتيجة إيجابية عكس التوقعات.

 

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، القاهرة في الثانية ظهر اليوم، على متن طائرة خاصة متجهة إلى جنوب إفريقيا؛ استعدادًا لمباراة الفريق أمام صن داونز، المقرر لها السبت المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

 

وكان مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، قد كلف طارق قنديل برئاسة بعثة الفريق خلال رحلتيه إلى جنوب إفريقيا لخوض مباراة صن داونز يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات، ثم الكاميرون لمواجهة القطن يوم 17 مارس الجاري في الجولة الخامسة.

 

واطمأن طارق قنديل، على كافة الترتيبات الإدارية قبل سفر البعثة من خلال اتصالاته مع مسئولي السفارة والتواصل الدائم مع الجهاز الإداري.

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