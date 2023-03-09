ضربة جديدة للإسماعيلي بسبب نجم الزمالك السابق

أصدر نادي النجوم بيانًا بشأن أزمته مع نظيره الإسماعيلي، على خلفية عدم حصوله على نسبته في بيع إبراهيم حسن لاعب الفريق.

وسبق وحصل نادي النجوم على حكم بالحصول على 28 مليون جنيه من الإسماعيلي نظير نسبته في بيع إبراهيم حسن لصالح نادي الزمالك، خاصة وأن اللاعب كان يرتبط بعقد ثلاثي بين الناديين.

وجاء نص بيان نادي النجوم كالتالي:

يود مجلس إدارة نادي النجوم أن يضع أمام جميع الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الشباب والرياضة وأمام الإعلام المرئي والمسموع الموقف النهائي في قضية مستحقات نادي النجوم من النادي الإسماعيلي الخاصة ببيع اللاعب إبراهيم حسن.

حيث أصدرت محكمة استئناف القاهرة أمس الأربعاء الموافق 2023/3/8 الحكم برفض الطعن بإلغاء قرار المحكمة الرياضية الدولية ضد النادي الإسماعيلي، والصادر لصالح نادي النجوم فيما يعرف بقضية اللاعب إبراهيم حسن.



ويعد هذا الحكم هو الحكم التاسع والأخير الذي تصدره المحاكم والجهات القضائية لصالح نادي النجوم، ضد النادي الإسماعيلي.

حيث إن نادي النجوم حصل على الأحكام التالية:

بتاريخ 2018/11/15 قرار لجنة شئون اللاعبين لصالح نادي النجوم ضد نادى الإسماعيلي.

وبتاريخ 2019/2/11 قرار لجنة الاستئناف ضد نادى الإسماعيلي لصالح نادى النجوم.



وبتاريخ 2020/2/21 صدر حكم المحكمة الرياضية الدولية لصالح نادى النجوم بتغريم. النادي الإسماعيلي.

وبتاريخ 2020/12/1 صدر حكم المحكمة الفيدرالية بزيورخ برفض طعن النادي الإسماعيلي لصالح نادي النجوم.