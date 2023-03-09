آفاق الفكر الإنساني.. ألسن الأقصر تستضيف سلسلة فعاليات بالتعاون مع الأعلى للثقافة

نظمت لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة، بالتعاون مع جامعة الأقصر، سلسلة من الفعاليات الثقافية، عن الترجمة و آفاق الفكر الإنساني؛ لأعضاء هيئة التدريس، و طلاب كلية الألسن بجامعة الاقصر، بحضور الأستاذة الدكتورة ليلة يوسف، عميد كلية الألسن، والأستاذ الدكتور أنور مغيث، مقرر لجنة الترجمة.

و شارك في الفعاليات من لجنة الترجمة؛ بالمجلس الأعلى للثقافة الدكتور عاصم عماري، رئيس قسم اللغة الألمانية بكلية الألسن بجامعة عين شمس، والدكتور سيد رشاد أستاذ الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، والدكتور منى طلبة أستاذة الأدب المقارن بجامعة عين شمس، والدكتور ماجد الجبالي، رئيس قسم اللغة البرتغالية كلية الألسن بجامعة أسوان.



و تضمنت اللقاءات ندوة تكريم للأستاذ الدكتور محمد عناني، شيخ المترجمين العرب، بالإضافة إلى ورشة عن الترجمة، وندوة عن اليوم العالمي للمرأة في الثقافات المختلفة.

وشملت الفعاليات ندوة بعنوان "دكتور عنانى ورسالة المترجم" أدارها : الدكتور ماجد الجبالي، وشارك بها كل من: الدكتورة منى طلبة، أستاذ الأدب المقارن قسم اللغة العربية بكلية الألسن عين شمس، والدكتور أنور مغيث، والدكتور سيد رشاد.

كما تضمنت الفعاليات ندوة بعنوان " الترجمة والإبداع، أدارها: الدكتور سيد رشاد، وشارك بها كلا من الدكتور عاصم العماري، والدكتور ماجد الجبالي، والدكتور منى طلبة.