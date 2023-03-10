عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مزرعة لإنتاج الحرير الطبيعي .. ما هي جزيرة قرمان وأين تقع؟

جزيرة قرمان بسوهاج
جزيرة قرمان بسوهاج

تتمتع محافظة سوهاج أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، بعدة أماكن ترفيهية تصل إلى أبلغ المعاني الجمالية، ومن بينهم جزيرة قرمان، ويرصد لكم موقع صدى البلد في سطوره التالية بعض المعلومات عن “قرمان”.

ما هي جزيرة قرمان؟

تقع جزيرة قرمان بوسط النيل بمحافظة سوهاج، وتبلغ مساحتها حوالي 500 فدان، ويوجد امتداد لها من الجهة الجنوبية ما يعادل 160 فدانًا تقريبًا، والجزء المُرتفع فيها عبارة عن أرض رملية بمساحة 121 فدانًا، وبها حديقة عامة على مساحة 25 فدانًا.

وبها مكتبة للطفل ومشتل للزهور وبها كميات كبيرة من الأشجار والطيور النادرة التي تأتي طوال العام لهذا المكان ويستمتع بها الزهور.

صرح هائل يحتضنه النيل ورغم ذلك هو لا يحتضن إلا الحشائش والغابات التي يغلب يابسها مساحتها الشاسعة، التي تخلو تمامًا من مقومات الحياة البسيطة، وكذلك انعدام الاستثمار فيها.

بـ 102 مليار جنيه.. سوهاج تشهد تطورًا هائلًا طوال 9 أعوام ماضية

ومن ناحية أخرى، حيث لا يوجد بها نقطة إسعاف أو وحدة صحية تقدم أوليات علاج لمن يصاب بداخلها بأي ضرر والإلحاق به حتى يتم نقله إلى إحدى مستشفيات المدينة، وأيضاً لا توجد بها نقطة شرطة أو أيً من الخدمات الأمنية، وذلك ما يخلق منها مخبأً للخارجين عن القانون والهاربين من الأحكام القضائية، واستخدامها في رعي المئات من الماشية في مساحات الأرض الواسعة الممتلئة بالحشائش والغابات من قِبل الأهالي بالشكل الذي يدمر مضمونها الأصلي، كونها ملحمة طبيعية خلابة وموقع متميز يأخذ من النيل مسرحاً باهراً له، وذلك في غياب تام من مسئولي المحافظة.

وفي إطار الاهتمام بتوفير أماكن طبيعية وجذابة لأهالي سوهاج لقضاء أوقات ترفيههم فيها، فقد اتخذت المحافظة خطوات جادة لإقامة حديقة نباتات دولية بالجزيرة على غرار حديقة النباتات بأسوان، وكان آخرها مخاطبة الأستاذ الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في شهر سبتمبر لسنة 2011م، لتوجيه المختصين للإسراع في تنفيذ مطلب المحافظة بإقامة هذه الحديقة.

مزرعة لإنتاج الحرير الطبيعي

ومن مشروعات محافظة سوهاج على أرض جزيرة قرمان، مزرعة التوت المُقامة على 7 أفدنة، ووحدة بحثية لتربية دودة القز لإنتاج الحرير الطبيعي، لتكون نموذجًا لمزارع إنتاج الحرير الطبيعي، والذي كانت المحافظة تشتهر بإنتاجه سابقًا.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج مقومات محافظة سوهاج جزيرة قرمان قرمان جزر مصر جزر الصعيد جزيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد من البطولة |شوبير يعلن عقوبة الكاف للترجي عقب ثبوت تعاطي نجمه للمنشطات

أخبار الرياضة .. الزمالك مطالب بسداد 3 مليون دولار..عقوبة الكاف للترجي عقب تعاطي نجمه للمنشطات....مفاجأة بشأن إيقاف كهربا

مدرب الأهلي الجديد.. الأهلي يستعد للإطاحة بكولر وينتظر الرد

نجم الزمالك السابق: عقوبة كهربا قاسية رغم الخطأ.. وبيان الهلال غريب

فيتوريا قرر ضمه للمنتخب |شوبير يعلن نبأ سارا لنجم الأهلي

هل انفصلا؟.. حسام حبيب يحذف صور شيرين من انستجرام والأخيرة تلغي متابعته

أخبار الأهلي| فايلر يعود للتدريب وحقيقة إيقاف كهربا.. ومفاجأة أمام صن داونز

الديوان الملكي السعودي: وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود

موضوعات متعلقة

بـ 102 مليار جنيه.. سوهاج تشهد تطورًا هائلًا طوال 9 أعوام ماضية

ترشيحاتنا

أسعار الذهب تتراجع عالميا وسط ترقب رفع الفائدة بالمركزي الأمريكي

بعد اتهامه بالتحرش علنا.. تعليق زوجة نجم مانشستر سيتي|شاهد

منزلة الشهداء.. موضوع خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف اليوم

حدث فى دولة عربية| امتحان تاريخ يصف العرب باللصوص والسلطات تتدخل.. تفاصيل

أخبار الرياضة .. الزمالك مطالب بسداد 3 مليون دولار..عقوبة الكاف للترجي عقب تعاطي نجمه للمنشطات....مفاجأة بشأن إيقاف كهربا

أخبار تهمك| مفاجأة في أسعار الدواجن قبل رمضان.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق خلال ساعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حامل.. شابة وعريسها يفاجئان الحضور في حفل الزفاف بـ نوع الجنين|صور

هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها في الدوحة مع إليسا| شاهد أبرز إطلالاتها

فرفوشة وبتحب التجديد.. إطلالات تبرز جمال يسرا في عيد ميلادها | صور

حادث مروع .. قطار سريع يطير بـ حافلة مدرسية في الهواء بـ البرازيل|صور

فيديو

جحود الأبناء .. حريق يلتهم دار مسنين في مصر الجديدة ويخلف إصابات وموتى/فيديوجراف

ضغط الجماهير وتوقيت المباراة.. صعوبات تواجه الأهلي في مباراة صن داونز

مدرب الأهلي الجديد.. الأهلي يستعد للإطاحة بكولر وينتظر الرد

زلزال عنيف يضرب إيطاليا وتحذير من تركيا| ماذا يحدث؟.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ