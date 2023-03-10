مزرعة لإنتاج الحرير الطبيعي .. ما هي جزيرة قرمان وأين تقع؟

تتمتع محافظة سوهاج أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، بعدة أماكن ترفيهية تصل إلى أبلغ المعاني الجمالية، ومن بينهم جزيرة قرمان، ويرصد لكم موقع صدى البلد في سطوره التالية بعض المعلومات عن “قرمان”.

ما هي جزيرة قرمان؟

تقع جزيرة قرمان بوسط النيل بمحافظة سوهاج، وتبلغ مساحتها حوالي 500 فدان، ويوجد امتداد لها من الجهة الجنوبية ما يعادل 160 فدانًا تقريبًا، والجزء المُرتفع فيها عبارة عن أرض رملية بمساحة 121 فدانًا، وبها حديقة عامة على مساحة 25 فدانًا.

وبها مكتبة للطفل ومشتل للزهور وبها كميات كبيرة من الأشجار والطيور النادرة التي تأتي طوال العام لهذا المكان ويستمتع بها الزهور.

صرح هائل يحتضنه النيل ورغم ذلك هو لا يحتضن إلا الحشائش والغابات التي يغلب يابسها مساحتها الشاسعة، التي تخلو تمامًا من مقومات الحياة البسيطة، وكذلك انعدام الاستثمار فيها.

ومن ناحية أخرى، حيث لا يوجد بها نقطة إسعاف أو وحدة صحية تقدم أوليات علاج لمن يصاب بداخلها بأي ضرر والإلحاق به حتى يتم نقله إلى إحدى مستشفيات المدينة، وأيضاً لا توجد بها نقطة شرطة أو أيً من الخدمات الأمنية، وذلك ما يخلق منها مخبأً للخارجين عن القانون والهاربين من الأحكام القضائية، واستخدامها في رعي المئات من الماشية في مساحات الأرض الواسعة الممتلئة بالحشائش والغابات من قِبل الأهالي بالشكل الذي يدمر مضمونها الأصلي، كونها ملحمة طبيعية خلابة وموقع متميز يأخذ من النيل مسرحاً باهراً له، وذلك في غياب تام من مسئولي المحافظة.

وفي إطار الاهتمام بتوفير أماكن طبيعية وجذابة لأهالي سوهاج لقضاء أوقات ترفيههم فيها، فقد اتخذت المحافظة خطوات جادة لإقامة حديقة نباتات دولية بالجزيرة على غرار حديقة النباتات بأسوان، وكان آخرها مخاطبة الأستاذ الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في شهر سبتمبر لسنة 2011م، لتوجيه المختصين للإسراع في تنفيذ مطلب المحافظة بإقامة هذه الحديقة.

مزرعة لإنتاج الحرير الطبيعي

ومن مشروعات محافظة سوهاج على أرض جزيرة قرمان، مزرعة التوت المُقامة على 7 أفدنة، ووحدة بحثية لتربية دودة القز لإنتاج الحرير الطبيعي، لتكون نموذجًا لمزارع إنتاج الحرير الطبيعي، والذي كانت المحافظة تشتهر بإنتاجه سابقًا.