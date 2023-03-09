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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

100 فندق وشركة مصرية روجت للسياحة بأحدث التقنيات في معرض برلين

برلين
برلين

اختتمت اليوم الخميس، فعاليات معرض برلين السياحي، في العاصمة الألمانية، الذي يقام في الفترة ما بين 7 إلى 9 مارس الحالي، وشارك في المعرض 180 دولة، ووصل عدد العارضين فيه 10 آلاف، كما بلغ عدد الزائرين نحو 160 ألفًا.

قال عربي مرزوق، مراسل "القاهرة الإخبارية" من برلين، إن معرض بورصة برلين للسياحة شهد حضورًا كثيفًا من الشركات العارضة والمتخصصين في مجالات السياحة، بعد انقطاع دام لـ3 سنوات، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضاف "مرزوق" في رسالة على الهواء، أن 100 فندق وشركة سياحية مصرية شاركت في المؤتمر، تعمل بكل الأساليب الاحترافية التي تسهم في الترويج للسياحة المصرية.

وأوضح أن مدير معرض برلين للسياحة، قال إن المعرض فرصة للشركات والعارضين، على مساحة 170 ألف متر مربع في العاصمة الألمانية برلين.

عربي مرزوق القاهرة الإخبارية المانيا وشركة سياحية العاصمة الألمانية برلين

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