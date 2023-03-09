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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كنا على ثقة بانتهاء خطر الإرهاب.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي اليوم

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

عرضت فضائية "إكسترا نيوز” تقريرًا شامل لأبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ 37 للقوات المسلحة، والاحتفال بيوم الشهيد.

 

وجاءت أبرز تصريحات الرئيس السيسي اليوم في الاحتفال بيوم الشهيد خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ 37 للقوات المسلحة كالتالي:

 

  • الأمن الذي تشهده مصر حاليا كان ثمنه دماء وأرواح وتضحيات الشهداء.
     
  • اليوم نحن نعيش بفضل الله وتضحيات هؤلاء الشهداء التي دفعت منذ نحو 9 سنوات.
     
  • الاحتفال بيوم الشهيد يؤكد قدرة مصر على تخطى التحديات والصعوبات.
     
  • ثمن كبير دفعه الشهداء حتي تنعم مصر بالأمن والسلام.
     
  • كنا على ثقة بانتهاء خطر الإرهاب.
     
  • كان هناك مشاع لتخريب وجود الدولة في شمال سيناء عام 2011.
     
  • يجب أن نظل جميعا علي درجة عالية من الوعي بكل ما تواجهه الدولة من مخاطر.
     
  • عندما توليات المسؤولية كان هدفنا القضاء علي الإرهاب في شمال سيناء مع تحقيق التنمية.
     
  • تمكنا من إنجاز هدف القضاء علي الإرهاب في شمال سيناء بنجاح.
     
  • التحديات التي تواجه مصر كبيرة ويجب أن نكون أكثر صلابة لمواجهتها.
     
  • سنقيم معرضا يؤرخ جهود مصر في حربها ضد الإرهاب.

     
الإرهاب الرئيس عبد الفتاح السيسي الخميس لقوات المسلحة يوم الشهيد

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