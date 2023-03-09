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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك اليوم .. حسم مصير أسامة نبيه ومكافآت خيالية للفوز أمام بلوزداد

مباراة الزمالك والترجي
مباراة الزمالك والترجي

نشر “صدى البلد” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الخاصة بنادي الزمالك وفي السطور التالية نستعرض الأحداث البارزة اليوم الخميس داخل النادي..

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جلسة مدرب الزمالك مع اللاعبين 

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للابيض اليوم الخميس، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء إنبي المقبل في الدوري.

وطالب المدير الفني، اللاعبين خلال الجلسة، بغلق ملف مباراة الترجي وبطولة دوري أبطال أفريقيا بشكل مؤقت، والتركيز فقط من أجل تحقيق  الفوز أمام إنبي في مسابقة الدوري الممتاز.

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تعليمات خاصة لـ فتوح الزمالك 
 

منح البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعليمات خاصة لأحمد فتوح، الظهير الأيسر على هامش التدريبات الجماعية للابيض اليوم الخميس، التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء إنبي المقبل في الدوري.

وشرح جوسفالدو فيريرا مجموعة من المهام الفنية للاعب، بجانب توضيح بعض الأدوار المطلوبة على مستوى بناء الهجمة والارتداد الدفاعي.

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تأهيل عمر جابر 
 

واصل عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج التأهيلي الموضوع له من الجهاز الطبي، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم الخميس، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء إنبي المقبل في الدوري.

وخاض عمر جابر مجموعة من التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانيزيوم، وذلك عقب مشاركته مع اللاعبين في فقرة  الإحماء، في ظل الإصابة العضلية التي تعرض لها مؤخراً.

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مران لأساسى الزمالك 
 

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأساسيون الذين شاركوا في مباراة الترجي التونسي الأخيرة بدوري أبطال أفريقيا، مجموعة من التدريبات التأهيلية على هامش المران الجماعي للأبيض اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمباراة إنبي المقبلة في الدوري.

وأدى لاعبو الفريق مجموعة من التدريبات الخفيفة و الإطالات وفقا  للبرنامج الموضوع من الجهاز الفني للفريق، منعا لتعرض اللاعبين للارهاق.

 

جلسة مع محمد صبحى 
 

عقد أيمن طاهر مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع محمد صبحي، على هامش المران الجماعي للأبيض اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشهدت الجلسة إشادة مدرب الحراس بمستوى محمد صبحي خلال مواجهة الترجي الأخيرة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بجانب شرح بعض المواقف الفنية التي تعرض لها الحارس خلال اللقاء.

 

مكافآت تاريخية للاعبي الزمالك حال الفوز امام بلوزداد 

 

أكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، أن إدارة نادي الزمالك، وعدت لاعبي الفريق الأول بمكافآت تاريخية، حال الفوز على شباب بلوزداد الجزائري.

ويحل الزمالك ضيفا على شباب بلوزداد الجزائري يوم 17 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" خاص.. الزمالك يعد لاعبيه بمكافآت تاريخية حال الفوز على شباب بلوزداد".

 

الراحلين عن الزمالك 

 

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن أول الراحلين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" الزمالك يبحث عن عرض لـ سامسون أكينولا للاستغناء عنه الصيف المقبل".

 

جلسة مع مدرب الزمالك 

 

أكد الإعلامي هاني حتحوت، أن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عقد جلسة مع أسامه نبيه المدرب العام، عقب الفوز أمام الترجي التونسي، بدوري أبطال إفريقيا.

وتابع حتحوت خلال برنامجه الإذاعي "صباحكم رياضة" على إذاعة الشباب والرياضة: "نبيه كان لديه اتفاق مع أمير مرتضى، بالرحيل عن الجهاز الفني عقب مواجهة بطل تونس، خاصةً أنه يملك عروض للتدريب".

وأضاف هاني حتحوت: "الجلسة شهدت محاولات عديدة من جانب المشرف على الكرة، لإقناع نبيه بالعدول عن قراره ولكن الأخير لم يمنحه أي رد نهائي، وطالب بمهلة لمدة 48 ساعة للرد".
 

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