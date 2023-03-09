نائب: نؤيد إطلاق مصر حملة ترويجية جديدة لتنشيط السياحة

قال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أننا نؤيد إطلاق مصر حملة ترويجية جديدة لتنشيط السياحة ، خاصة وأن أى نشاط فى العالم يحتاج للتسويق من خلال شركات متخصصة.

وأكد عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا لدينا من المزايا فى الأماكن السياحية والمناخ المعتدل الذى يساعد فى جذب السائحين الأجانب لزيارة مصر.

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن قرب إفتتاح المتحف المصرى الكبير و تاثر تركيا بالزلزال يصب فى مصلحة جذب السياحة الأجنبية إلى مصر ، لكى نجذب أكبر عدد من السائحين الأجانب إلى مصر وننافس أسبانيا فى جذب السياح.

تحت عن عنوان "Your Expectations are History"، أطلقت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الحملة الترويجية الجديدة لمصر في الأسواق الرئيسية التي تستهدفها الوزارة، وذلك في ضوء الاستراتيجية الإعلامية الجديدة للترويج السياحي لمصر والتي تم إعدادها خلال عام ٢٠٢١ والتي تهدف لإبراز الصورة الذهنية للمقصد السياحي المصري بصورة عصرية شابة ومليئة بالنشاط والحيوية.

ومن جانبه، أوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن هذه الحملة الترويجية المتكاملة تستهدف الأسواق السياحية الرئيسية لمصر مثل ألمانيا وإنجلترا وإيطاليا والولايات المتحدة ودول الخليج العربي وروسيا، وكذلك بولندا والتشيك وفرنسا وإسبانيا، كما ستخاطب الحملة كافة فئات السائحين من الأسواق الرئيسة، والأسواق جديدة، وستعمل على إبراز التنوع والثراء في المنتجات السياحية المصرية التي تتميز بها مصر والتي تناسب كافة الأذواق والفئات من السائحين وإظهار أن مصر مقصد سياحي متكامل.

وأضاف أن الفيلم الترويجي للحملة يُلقى الضوء على التنوع الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري، لافتا إلى أن الشعار المستخدم في هذا الفيلم هو Your Expectations are History وهو دعوة للسائحين للاستمتاع بكل المقومات السياحية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري الذي ليس فقط مقصد للاستمتاع بزيارة المتاحف والمواقع الأثرية للتعرف على الحضارة المصرية العريقة بل هو مقصد متكامل يُمكن الاستمتاع فيه بالأنماط والمنتجات السياحية المختلفة والمتنوعة وممارسة الأنشطة السياحية المختلفة من التي يتمتع بها المقصد السياحي المصرى.