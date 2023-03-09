عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: نؤيد إطلاق مصر حملة ترويجية جديدة لتنشيط السياحة

النائب إبراهيم عبد
النائب إبراهيم عبد النظيرعضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

قال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أننا نؤيد إطلاق مصر حملة ترويجية جديدة لتنشيط السياحة ، خاصة وأن أى نشاط فى العالم يحتاج للتسويق من خلال شركات متخصصة.

وأكد عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا لدينا من المزايا فى الأماكن السياحية والمناخ المعتدل الذى يساعد فى جذب السائحين الأجانب لزيارة مصر.

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن قرب إفتتاح المتحف المصرى الكبير و تاثر تركيا بالزلزال يصب فى مصلحة جذب السياحة الأجنبية إلى مصر ، لكى نجذب أكبر عدد من السائحين الأجانب إلى مصر وننافس أسبانيا فى جذب السياح.

تحت عن عنوان "Your Expectations are History"،  أطلقت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الحملة الترويجية الجديدة لمصر في الأسواق الرئيسية التي تستهدفها الوزارة، وذلك في ضوء الاستراتيجية الإعلامية الجديدة للترويج السياحي لمصر والتي تم إعدادها خلال عام ٢٠٢١  والتي تهدف لإبراز الصورة الذهنية للمقصد السياحي المصري بصورة عصرية شابة ومليئة بالنشاط والحيوية.

ومن جانبه، أوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن هذه الحملة الترويجية المتكاملة تستهدف الأسواق السياحية الرئيسية لمصر مثل ألمانيا وإنجلترا وإيطاليا والولايات المتحدة ودول الخليج العربي وروسيا، وكذلك بولندا والتشيك وفرنسا وإسبانيا، كما ستخاطب الحملة كافة فئات السائحين من الأسواق الرئيسة، والأسواق جديدة، وستعمل على إبراز التنوع والثراء في المنتجات السياحية المصرية التي تتميز بها مصر والتي تناسب كافة الأذواق والفئات من السائحين وإظهار أن مصر مقصد سياحي متكامل.

وأضاف أن الفيلم الترويجي للحملة يُلقى الضوء على التنوع الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري، لافتا إلى أن الشعار المستخدم في هذا الفيلم هو Your Expectations are History وهو دعوة للسائحين للاستمتاع بكل المقومات السياحية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري الذي ليس فقط مقصد للاستمتاع بزيارة المتاحف والمواقع الأثرية للتعرف على الحضارة المصرية العريقة بل هو مقصد متكامل يُمكن الاستمتاع فيه بالأنماط والمنتجات السياحية المختلفة والمتنوعة وممارسة الأنشطة السياحية المختلفة من التي يتمتع بها المقصد السياحي المصرى.

حملة ترويجية جديدة السياحة السائحين الأجانب وزارة السياحة والآثار المتحف المصري الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار تاريخي من إدارة ليفربول بشأن محمد صلاح في الموسم المقبل.. تفاصيل

رد فعل قوي من مجلس إدارة الأهلي بعد تسريب عقوبة كهربا

مستثمر أمريكي كبير يفجر مفاجأة مدوية بشأن أسعار الذهب

كل ما يخسر.. بيان عاجل من الهلال السوداني على شكوى الأهلي

هل انفصلا؟.. حسام حبيب يحذف صور شيرين من انستجرام والأخيرة تلغي متابعته

فضيحة أخلاقية .. 4 أزمات كبرى تحاصر صن داونز قبل مواجهة الأهلي الحاسمة

صفقة فاشلة.. شوبير يعلن أول الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

الديوان الملكي السعودي: وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود

ترشيحاتنا

وظائف خالية بمحافظة الدقهلية..الشروط والأوراق المطلوبة

بلومبرج: الاتحاد الأوروبي لم يستطع العثور على معظم الأصول الروسية وتجميدها

مضاعفاته خطيرة.. احذر هذا النوع من الأنفلونزا

فتح باب تسجيل المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج من خلال شركات السياحة

منزلة الشهداء عند ربهم.. موضوع الأوقاف في ثالث جمعة من شعبان غدا

تعليق ناري من أحمد عبدالملك عن مقارنة اللاعبين الحاليين بجيل حسن شحاتة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيفين رجب تحتفل بنجاح أغنية حالُة فى صدى البلد.. صور

شعر غريب.. سلمى أبو ضيف تثير الجدل بظهورها| شاهد

طريقة تحضير الرقاق بوصفة اقتصادية

بعد أزمتها الصحية ودخولها العناية.. معلومات صادمة حول مرض شيرين الطحان

فيديو

ضغط الجماهير وتوقيت المباراة.. صعوبات تواجه الأهلي في مباراة صن داونز

مدرب الأهلي الجديد.. الأهلي يستعد للإطاحة بكولر وينتظر الرد

زلزال عنيف يضرب إيطاليا وتحذير من تركيا| ماذا يحدث؟.. فيديو

وقوع زلزال بقوة 10 ريختر أكذوبة..كيف انتصرت البحوث الفلكية على العالم الهولندي؟..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ