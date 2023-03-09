عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أقل من نص كيلو.. موسوعة جينيس تسجل أبكر ولادة لتوأمين كنديين|تفاصيل

توأمين
توأمين

دخل توأمان كنديان موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد ولادتهما أبكر من الموعد المحدد ومازالا أحياء حتى الآن بعد مرور عام على وصولهما إلى الحياة.

txt

رعب في شواطئ فلوريدا.. وحش ينهش سمكة قرش ضخمة

txt

18 عملية في وشها..شاهد شكل فتاة تعرضت ل 800 عضة كلاب..صور

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، يحتفل التوأمان بعيد ميلادهما الاول رغم ما وصفه الأطباء بانعدام فرصهما في النجاة وقت الولادة.


وكانت الفتاة أديا والصبي أدريال وُلدا في 4 مارس 2022 حين كانت والدتهما في الأسبوع الـ22 من الحمل، ليحطما بذلك رقمين قياسيين: الأول لأبكر ولادة لتوأمين، والثاني لأدنى وزن يولد به توأمان، إذ بلغ وزن أديا عند ولادتها 330 غراماً فيما كان أدريال يزن 420 غراماً، على ما ذكر بيان للموسوعة.


وأشار والدا التوأمين، في حديث إلى موسوعة جينيس، إلى أن الأطباء قالوا لهما إن الطفلين «لا يتمتعان بأي فرص للبقاء على قيد الحياة».


وقالت الوالدة شاكينا راجيندرام: «عندما بدأت أشعر بالانقباضات، رفض المستشفى الذي نقلت إليه أن يقوم بما يلزم لإبقاء الطفلين على قيد الحياة وتركهما لمصيرهما».

 

جينيس ابكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار تاريخي من إدارة ليفربول بشأن محمد صلاح في الموسم المقبل.. تفاصيل

رد فعل قوي من مجلس إدارة الأهلي بعد تسريب عقوبة كهربا

مستثمر أمريكي كبير يفجر مفاجأة مدوية بشأن أسعار الذهب

كل ما يخسر.. بيان عاجل من الهلال السوداني على شكوى الأهلي

الديوان الملكي السعودي: وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود

فضيحة أخلاقية .. 4 أزمات كبرى تحاصر صن داونز قبل مواجهة الأهلي الحاسمة

صفقة فاشلة.. شوبير يعلن أول الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

كذب المنجمون وصدق المصريون| “البحوث الفلكية” تنتصر على العالم الهولندي في تحدي الـ “10 ريختر”

موضوعات متعلقة

18 عملية في وشها..شاهد شكل فتاة تعرضت ل 800 عضة كلاب..صور

مظهر غريب.. شاهد كيف أصبح شكل أسطورة هوليود جين هاكمان

شاب يشتري كلب ليكتشف مفاجأة كادت تنهي حياته

رعب في شواطئ فلوريدا.. وحش ينهش سمكة قرش ضخمة

نقل 28 طالبة للمستشفى بعد ممارسة لعبة ويجا داخل المدرسة في كولومبيا

أجمل فتاة بالعالم|ابنة لاعب كرة قدم سابق تشعل أسبوع الموضة في باريس|شاهد

جريمة غريبة.. طعن زوجته وأنهى حياة طفليها والمحامي يطالب بالبراءة في أمريكا

ما خفي أعظم.. حركة غريبة على كوكب المريخ تحير علماء ناسا|شاهد

ترشيحاتنا

تامر أمين: ضربة جزاء الزمالك أمام الترجي صحيحة.. ولعيبة الترجي كانوا جايين نزهة

أستاذ مناخ: النشاط البشري يلعب دورا كبيرا في تغير الظواهر الطبيعية.. فيديو

اختراق التلفزيون والإذاعة الروسية.. وتحذير لسكان موسكو بالاختباء في الملاجئ

أشهر عربية "أوتوماتيك" للبنات .. اعرفي سعرها

تلبية احتياجات المصريين.. “إنرجيان” تعلن إنتاج أول شحنة غاز من بئر بإدكو

يوم الشهيد| بهية طه: فخورة بأني أم لبطلين.. والثالث جاهز للتضحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أزمتها الصحية ودخولها العناية.. معلومات صادمة حول مرض شيرين الطحان

تصرّف مفاجئ من شيرين وحسام حبيب .. صور أثارت الجدل قبل الحذف

18 عملية في وشها..شاهد شكل فتاة تعرضت ل 800 عضة كلاب..صور

مظهر غريب.. شاهد كيف أصبح شكل أسطورة هوليود جين هاكمان

فيديو

مدرب الأهلي الجديد.. الأهلي يستعد للإطاحة بكولر وينتظر الرد

زلزال عنيف يضرب إيطاليا وتحذير من تركيا| ماذا يحدث؟.. فيديو

وقوع زلزال بقوة 10 ريختر أكذوبة..كيف انتصرت البحوث الفلكية على العالم الهولندي؟..فيديو

حفل هاني شنودة كامل .. عمرو دياب ومحمد منير لأول مرة على المسرح "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ