أقل من نص كيلو.. موسوعة جينيس تسجل أبكر ولادة لتوأمين كنديين|تفاصيل

دخل توأمان كنديان موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد ولادتهما أبكر من الموعد المحدد ومازالا أحياء حتى الآن بعد مرور عام على وصولهما إلى الحياة.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، يحتفل التوأمان بعيد ميلادهما الاول رغم ما وصفه الأطباء بانعدام فرصهما في النجاة وقت الولادة.



وكانت الفتاة أديا والصبي أدريال وُلدا في 4 مارس 2022 حين كانت والدتهما في الأسبوع الـ22 من الحمل، ليحطما بذلك رقمين قياسيين: الأول لأبكر ولادة لتوأمين، والثاني لأدنى وزن يولد به توأمان، إذ بلغ وزن أديا عند ولادتها 330 غراماً فيما كان أدريال يزن 420 غراماً، على ما ذكر بيان للموسوعة.



وأشار والدا التوأمين، في حديث إلى موسوعة جينيس، إلى أن الأطباء قالوا لهما إن الطفلين «لا يتمتعان بأي فرص للبقاء على قيد الحياة».



وقالت الوالدة شاكينا راجيندرام: «عندما بدأت أشعر بالانقباضات، رفض المستشفى الذي نقلت إليه أن يقوم بما يلزم لإبقاء الطفلين على قيد الحياة وتركهما لمصيرهما».