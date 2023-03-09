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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب تسريبات غرامة كهربا.. هاشتاج رجالة الأهلي قدها يتصدر التريند

كهربا
كهربا

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج “رجالة الأهلي قدها”، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك عقب تسريبات أخبار عن غرامة كهربا قبل مباراة صن داونز. 

وتصدر هاشتاج “رجالة الأهلي قدها” قائمة تريند الأكثر تداولًا عبر تويتر، وجاءت التعليقات من قبل جماهير النادي الأهلي علي غرامة كهربا، ومباراة صن داونز، كالاتي: 

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، القاهرة في الثانية ظهر اليوم، على متن طائرة خاصة متجهة إلى جنوب إفريقيا؛ استعدادًا لمباراة الفريق أمام صن داونز، المقرر لها السبت المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، قد كلف طارق قنديل برئاسة بعثة الفريق خلال رحلتيه إلى جنوب إفريقيا لخوض مباراة صن داونز يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات، ثم الكاميرون لمواجهة القطن يوم 17 مارس الجاري في الجولة الخامسة.

واطمأن طارق قنديل، على كافة الترتيبات الإدارية قبل سفر البعثة من خلال اتصالاته مع مسئولي السفارة والتواصل الدائم مع الجهاز الإداري.

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