البنتاجون يكشف ميزانيته العسكرية في المحيط الهادئ .. تفاصيل

ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن البنتاجون طلب من الكونجرس زيادة التمويل بشكل كبير لقوات المحيط الهادئ. حيث خطط قطاع الدفاع لدفع نحو 15.3 مليار دولار في عام 2024، أي أكثر من ضعف ما طلبه العام الماضي، و 71.8 مليار دولار أخرى على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وطلب البنتاجون من الكونجرس زيادة التمويل بشكل كبير للوجود العسكري الأمريكي في المحيط الهادئ ويشير إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تواصل إدراك مقاومة إلحاح السلوك العدواني في المنطقة.

وكتبت الصحيفة أنه تم التخطيط لاستخدام الأموال في شراء أنظمة دفاع جوي ومنشآت رادار وأجهزة استشعار فضائية وتوسيع برنامج التدريب والتمرين.

ووفقا للتقرير، فإن معظم التمويل المطلوب، 10.8 مليار دولار، مخطط لأنظمة الرادار والدفاع في غوام، مع 1.1 مليار دولار لتقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي و 2.3 مليار دولار لخدمات البناء والهندسة العسكرية، 696 مليون دولار لبرامج تبادل المعلومات مع الحلفاء، و 373 مليون دولار لاحتياجات الأفراد مثل الأوامر وفرق العمليات.