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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر جرام الذهب عيار 18 و21 اليوم الجمعة 10 - 3 - 2023

صدى البلد

أسعار أعيرة الذهب اليوم الجمعة في مصر 10 - 3 - 2023 يهتم بها عدد كبير جدا من المواطنين والمستثمرين ، وخاصة المقبلين علي الزواج أو الخطوبة، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق.

سعر الذهب اليوم في مصر

ينشر موقع “صدى البلد”، أسعار الذهب للتعاملات المسائية اليوم في مصر، الموافق الجمعة 10-3-2023، من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لاتمام عمليات الشراء والبيع.

وصل سعر الذهب عيار 21 إلى أدني مستوياته لينخفض إلى 1845 جنيها للجرام، مسجلا انخفاض 135 جنيها، بعدما كان 1950 جنيها للجرام.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24بيع 2,097 شراء 2,109
عيار 22بيع 1,922 شراء 1,933
عيار 21بيع 1,835 شراء 1,845
عيار 18بيع 1,573 شراء 1,581
عيار 14بيع 1,223 شراء 1,230
عيار 12بيع 1,049 شراء 1,054
الاونصةبيع 65,221 شراء 65,577
الجنيه الذهببيع 14,680 شراء 14,760
الكيلوبيع 2,097,143 شراء 2,108,571
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

 

سعر مصنعية الذهب

 يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرش للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.

أسعار الذهب في مصر خلال أسبوع

اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
8 مارس1,8021,5771,3521,051901.02
7 مارس1,7941,5701,3461,046896.99
6 مارس1,8311,6021,3731,068915.52
5 مارس1,8411,6111,3811,074920.54
4 مارس1,8351,6061,3761,070917.48
3 مارس1,8361,6061,3771,071917.88
2 مارس1,8181,5911,3641,061909.25
1 مارس1,8111,5851,3581,056905.53
28 فبراير1,8011,5761,3511,050900.33
27 فبراير1,7911,5671,3431,045895.50

 أسعار الذهب اليوم فى مصر

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من  العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميا: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما تشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

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