جامعة حلوان الأهلية: تقليل زمن المحاضرات خلال شهر رمضان

أعلنت إدارة جامعة حلوان الأهلية أن الدراسة مستمرة حضوريا بالجامعة خلال شهر رمضان 2023 ولا يوجد تغير في نظام التعليم وان ما سيتم هو تعديل بتوقيت المحاضرات لتتناسب مع مواعيد الطلاب لينتهي اليوم الدراسي الساعة الرابعة عصرا .

وأوضحت جامعة حلوان الأهلية انه بالنسبة لامتحانات الميد تيرم ستقام بموعدها كما هو مقرر وسيتم تعديل توقيتاتها للتناسب مع الطلاب ليتم توفير عملية تعليمية سليمة لهم .

سيتم متابعة الحالة الصحية للطلاب والعاملين بالجامعة خلال شهر رمضان والالتزم بالاجراءات الوقائية من كورونا حفاظا على علي سلامة كل من في الجامعة.

وبالنسبة للأنشطة الطلابية بجامعات حلوان “ الاهلية ، الحكومية ” فان الجامعة تستعد لإطلاق العديد من المبادرات التوعوية للحفاظ على زيادة الوزن والوقاية من النحافة خلال شهر رمضان.