الجيش الإسرائيلي يخرق المياه الإقليمية اللبنانية بزورقين حربيين قبالة رأس الناقورة

عبر البحر..

ذكرت القيادة العامة للجيش اللبناني أنه تم تسجيل خرقين للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة من قبل زورقين حربيين تابعين للعدو الإسرائيلي، لمسافة حوالى 314 مترا في الفترة مابين عتبارا من الساعة 06.36 وحتي الساعة 6.53 بتوقيت بيروت.

وأوضحت القيادة العامة للجيش اللبناني أنه تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

وفي سياق اخر؛ بحث وزير الدفاع اللبناني موريس سليم مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون أوضاع المؤسسة العسكرية والوضع الأمني العام في البلاد.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الخميس بمقر وزارة الدفاع باليرزة، وذلك غداة لقاء جمعهما أمس مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي الذي تم خلاله الاتفاق على حل التباينات بروح التعاون حفاظا على الجيش ودوره وعلى العلاقة الوطيدة بين وزير الدفاع وقائد الجيش.

وتناول اللقاء اليوم ملفات عديدة، وما يمكن القيام به من إجراءات وخطوات لما فيه مصلحة المؤسّسة العسكريّة.

ووفقا لبيان وزارة الدفاع اللبنانية، شهد اللقاء توافقا على أهمية التعاون في هذه الظروف الصعبة التي تفرض على العسكريين أعباء وتحديات مادية يومية

