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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتجاج في المخ.. نقل زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي للمستشفى

ميتش ماكونيل
ميتش ماكونيل

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بنقل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، إلى المستشفى بعد سقوطه خلال حفل عشاء في فندق مقره واشنطن العاصمة.

يعالج زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، من ارتجاج في المخ ومن المتوقع أن يظل في المستشفى لعدة أيام قادمة، حسبما أكد بيان صادر عن مكتب السياسي يوم الخميس.

وقال ديفيد بوب مدير الاتصالات في ماكونيل في بيان “تعثر القائد ماكونيل في حفل عشاء وتم إدخاله إلى المستشفى ويعالج من ارتجاج”، مضيفا أن ماكونيل “ممتن للأطباء على رعايتهم ولزملائه على تمنياتهم الحارة”.

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وأوضح بوب أن ماكونيل البالغ من العمر 81 عاما سيبقى في المستشفى للمراقبة والعلاج المناسب.

ولم يتضح على الفور المستشفى الذي نقل إليه للحصول على الرعاية.

وقال زملاء ماكونيل في وقت سابق لوسائل الإعلام الأمريكية إنهم لا يعرفون الكثير عن الوضع الحالي لمشرع كنتاكي.

أمريكا واشنطن مجلس الشيوخ الأمريكي الجمهوريين

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