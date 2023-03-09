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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسن مصطفى: "الواسطة" في قطاعات الناشئين وارء كارثة الكرة المصرية

صدى البلد

أكد حسن مصطفى نجم الأهلي والزمالك السابق، أن الجيل الذهبي للكرة المصرية مع حسن شحاتة، كان محظوظًا بعدم وجود السوشيال ميديا، في ظل انشغال معظم اللاعبين الحاليين بهواتفهم، وتأثرهم الشديد بما يقال من جانب الجماهير ضدهم.

وقال مصطفى في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "اللاعبين في الجيل السابق، كانوا يقاتلون للعب في المباريات، وعندما تأتي لهم الفرصة كانوا يرغبون في البقاء فقط داخل الملعب وعدم العودة مجددًا للبدلاء، لكن الأمور أصبحت سهلة الآن وهناك تذبذب واضح في مستويات اللاعبين".

وأضاف: "قلة المواهب بسبب قطاعات الناشئين، واللاعبين الصغار يلعبون على ملاعب أرضيتها صلبة، بالإضافة لـ(الواسطة) التي تتحكم في انضمام لاعبين للأندية، والآن كل الشعب المصري أصبح يُركز أن يصبح لاعب كرة قدم، بسبب محمد صلاح والنني واحترافهم في الدوري الانجليزي، كما أن الواسطة تتحكم في مشاركة بعض اللاعبين وقيدهم في الأندية".

وتابع: "الواسطة هي سبب الكارثة في الكرة المصرية، والسبب في عدم ظهور لاعبين جيدين، لان هناك مجاملات تحدث لبعض الأسماء".

وختم: "اللاعبين قبل كأس العالم 2018 كانوا حالاتهم جيدة سواء محمد صلاح وعبدالله السعيد والنني وتريزيجيه، وليس لدينا خطة واضحة من أجل تكرار الانجازات وصناعة منتخب مصر قوي، ونجاح المنتخبات الوطنية صدفة وليس هناك تخطيط من الأساس".

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