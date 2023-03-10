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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مديرية الشباب والرياضة بسيناء تحتفل بيوم الشهيد في رفح

الشباب والرياضه بسيناء
الشباب والرياضه بسيناء تحتفل بيوم الشهيد

نظمت مديرية الشباب والرياضة محافظة شمال سيناء ، احتفالا بمناسبة يوم الشهيد  ،تضمن يوم رياضي،  وثقافي  ديني، بهذه المناسبة الوطنية،، تحت اشراف مركز شباب الامل بمدينة رفح.

تأتي هذه الاحتفالية برعاية  الدكتور  أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء بتوجيه كافة سبل الدعم للقرى و مدن رفح و الشيخ زويد.

حضر الاحتفالية ، العميد جمال عبد الناصر رئيس مدينة رفح ، و ايهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة  ، و لفيف من مشايخ  وعواقل ,تيسير  محمد مدير ادارة   شباب رفح ,والعاملين بمراكز الشباب برفح.

 

ضحوا بأنفسهم وأرواحهم

 

وأكد ايهاب حسن عبدالوهاب ،  أن يوم الشهيد يعد يوم خالد في تاريخنا العريق ونحتفل به سنويا لنتذكر ما ضحى  به هؤلاء الأبطال بأنفسهم وبأرواحهم، و أن هذه المناسبة الوطنية هي تعبير عن التقدير والتكريم لرجال بواسل قدموا أرواحهم حماية لمصر وأمنها وفداءً للوطن .

من جانبه، أشار عبد الناصر ، إلي أن قوات انفاذ القانون في سيناء  ، لن تنسي شهدائها الأبرار الذين ستظل سيرتهم في الوجدان،  حيث  سيذكر التاريخ أن الشهداء سطروا بدمائهم الذكية ملحمة البطولات، على أرض سيناء،  لافتا إلي أن أى تكريم تقدمه الدولة لهم لن يوفى  حق هؤلاء الأبطال لما قدموه  في سبيل رفعة الوطن.

يذكر ان هجوم البرث أو هجوم رفح 2017 هجوم إرهابي وقع في 7 يوليو 2017، نفذته عناصر تابعة لتنظيم داعش على بعض نقاط قوات انفاذ القانون  جنوب مدينة رفح، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من  أفراد القوات، وكان من بين القتلى الضابط أحمد منسي، وقد لقى أكثر من 40 فرد من عناصر داعش المهاجمة مصرعهم ، كما تم تدمير ستة سيارات تابعة لهم

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سيناء الشهيد الاحتفال الشباب رياضي

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