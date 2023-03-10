أخبار السيارات |أشهر عربية "أوتوماتيك" للبنات ..أسعار جديدة لـ 5 سيارات .. اشتر ياباني بأقل سعر للزيرو

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

تقدم شركة سوزوكي اليابانية، العديد من السيارات الاقتصادية داخل السوق المصري، ومنها النسخة ديزاير التي تأتي بتصميم السيدان المدمج، مع 3 فئات من التجهيزات، حيث تضم الفئة الأولى ناقل سرعات مانيوال، بينما تأتي الفئة الأخرى بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء جميعهم بتقنية الدفع الأمامي.

تفضل البنات والفتيات عادة، السيارات التي تنتمي إلى عائلة الهاتشباك، حيث تتمتع تلك الفئة بتصميم هيكلي متقارب نسبيًا، يجعلها سهلة الاصطفاف والحركة، بينما يلعب ناقل الحركة الاوتوماتيكي دورًا كبيرًا في عملية الاختيار، نسبة إلى سهولة التعامل مقتارنة بالناقل اليدوي "مانيوال".

شهدت القائمة السعرية لعدد كبير من السيارات المقدمة بالسوق المصري، بعض التغيرات الجديدة ومنها السيارة الرياضية المتعددة الاستخدام كيا سبورتاج 2023، التي ارتفعت أسعارها بنسبة تتراوح بين 110 آلاف و150 الف جنيه، بالاضافة إلى السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2023 والتي شهدت زيادة قدرها 70 الف جنيه.

تقدم عملاق تصنيع السيارات الالمانية BMW، عددا كبيرا من الطرازات القوية سواء كانت عالميًا أو محليًا، وتواصل بي ام دابليو تواجدها في السوق المصري، بعد ان كشفت النقاب عن أحدث فئات الفئة السابعة الفارهة، والتي تأتي بقدرات كهربائية للمرة الاولى وهي النسخة I7 الجديدة كليًا في مصر.

كشفت مجمعة التأمين الاجباري على السيارات بالتعاون مع المرور، عن إجمالي حجم مبيعات السيارات الملاكي خلال شهر فبراير من العام الجاري 2023، حيث شملت تراخيص الوحدات المرورية في مصر 5673 سيارة.

تعتبر السيارة جيب شيروكي واحدة من اقوى اصدارات الصانع الامريكي المخضرم، والتي تتمتع بقدراتها القوية في التعامل مع الطرق الوعرة، وبعض الظروف المناخية، إلى جانب تصميمها الخارجي العملاق، والذي يعكس المساحة الداخلية التي تتسم بالرحابة.