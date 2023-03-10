أخبار التعليم |انتهاء مهرجان دكان الفرحة بجامعة عين شمس….البحث العلمي تعلن قبول مقترحات للأكاديمية الوطنية الصينية للعلوم الطبيعية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

اليوم ..انتهاء مهرجان دكان الفرحة بجامعة عين شمس

تواصل جامعة عين شمس اليوم النسخة الثالثة من مهرجان دكان الفرحة بجامعة عين شمس الذي ينظمه صندوق تحيا مصر برئاسة اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وأمين صندوق تحيا مصر وتامر عبد الفتاح المدير التنفيذي للصندوق بالتعاون مع الجامعة ويستمر المعرض حتى اليوم الجمعة 10 مارس.

دار علوم القاهرة تعلن موعد غلق باب الالتماس لطلاب الدراسات العليا

أعلن الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دارعلوم جامعة القاهرة ، عن موعد غلق باب الالتماس على نتائج الفصل الدراسى الأول لطلاب الدراسات العليا .

وقال الدكتور أحمد بلبولة ، إن الكلية قامت بفتح باب الالتماس على نتائج طلاب الدراسات العليا على نتائج الفصل الدراسى الأول من 23 فبراير الجارى ، مؤكدا على أن باب الالتماس سيغلق يوم الأحد 12 مارس.

البحث العلمي تعلن قبول مقترحات للاكاديمية الوطنية الصينية للعلوم الطبيعية.. حتى نهاية الشهر ..



أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى إطار بروتوكول التعاون العلمي بين الأكاديمية والمؤسسة الوطنية الصينية للعلوم الطبيعية، قبول مقترحات بحثية للأعوام (2024 – 2027).



كلية التربية الفنية جامعة حلوان توضح تفاصيل الحصول على منح

أعلنت كلية التربية الفنية جامعة حلوان، قسم العلاقات الثقافية وبالإتفاق مع مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، عقد ندوة بعنوان "آليات المشاركة فى المنح التنافسية والاتفاقات الدولية".