عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم |انتهاء مهرجان دكان الفرحة بجامعة عين شمس….البحث العلمي تعلن قبول مقترحات للأكاديمية الوطنية الصينية للعلوم الطبيعية

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

اليوم ..انتهاء مهرجان دكان الفرحة بجامعة عين شمس

تواصل جامعة عين شمس اليوم النسخة الثالثة من مهرجان دكان الفرحة بجامعة عين شمس الذي ينظمه  صندوق تحيا مصر برئاسة  اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وأمين  صندوق تحيا مصر وتامر عبد الفتاح المدير التنفيذي للصندوق بالتعاون مع الجامعة ويستمر المعرض  حتى اليوم الجمعة 10 مارس.

 

دار علوم القاهرة تعلن موعد غلق باب الالتماس لطلاب الدراسات العليا

أعلن الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دارعلوم جامعة القاهرة ، عن موعد غلق باب الالتماس على نتائج الفصل الدراسى الأول لطلاب الدراسات العليا .
وقال الدكتور أحمد بلبولة ، إن الكلية قامت بفتح باب الالتماس على نتائج طلاب الدراسات العليا على نتائج الفصل الدراسى الأول من 23 فبراير الجارى ، مؤكدا على أن باب الالتماس سيغلق يوم الأحد 12 مارس. 

 

البحث العلمي تعلن قبول مقترحات للاكاديمية الوطنية الصينية للعلوم الطبيعية.. حتى نهاية الشهر .. 


أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى إطار بروتوكول التعاون العلمي بين الأكاديمية والمؤسسة الوطنية الصينية للعلوم الطبيعية، قبول مقترحات بحثية للأعوام (2024 – 2027).

 


كلية التربية الفنية جامعة حلوان توضح تفاصيل الحصول على منح
أعلنت  كلية التربية الفنية جامعة حلوان، قسم العلاقات الثقافية وبالإتفاق مع مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، عقد ندوة بعنوان "آليات المشاركة فى المنح التنافسية والاتفاقات الدولية".

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الرياضة .. الزمالك مطالب بسداد 3 مليون دولار..عقوبة الكاف للترجي عقب تعاطي نجمه للمنشطات....مفاجأة بشأن إيقاف كهربا

استبعاد من البطولة |شوبير يعلن عقوبة الكاف للترجي عقب ثبوت تعاطي نجمه للمنشطات

مدرب الأهلي الجديد.. الأهلي يستعد للإطاحة بكولر وينتظر الرد

نجم الزمالك السابق: عقوبة كهربا قاسية رغم الخطأ.. وبيان الهلال غريب

فيتوريا قرر ضمه للمنتخب |شوبير يعلن نبأ سارا لنجم الأهلي

هل انفصلا؟.. حسام حبيب يحذف صور شيرين من انستجرام والأخيرة تلغي متابعته

أخبار الأهلي| فايلر يعود للتدريب وحقيقة إيقاف كهربا.. ومفاجأة أمام صن داونز

الديوان الملكي السعودي: وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود

ترشيحاتنا

أسعار الذهب تتراجع عالميا وسط ترقب رفع الفائدة بالمركزي الأمريكي

بعد اتهامه بالتحرش علنا.. تعليق زوجة نجم مانشستر سيتي|شاهد

منزلة الشهداء.. موضوع خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف اليوم

حدث فى دولة عربية| امتحان تاريخ يصف العرب باللصوص والسلطات تتدخل.. تفاصيل

أخبار الرياضة .. الزمالك مطالب بسداد 3 مليون دولار..عقوبة الكاف للترجي عقب تعاطي نجمه للمنشطات....مفاجأة بشأن إيقاف كهربا

أخبار تهمك| مفاجأة في أسعار الدواجن قبل رمضان.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق خلال ساعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حامل.. شابة وعريسها يفاجئان الحضور في حفل الزفاف بـ نوع الجنين|صور

هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها في الدوحة مع إليسا| شاهد أبرز إطلالاتها

فرفوشة وبتحب التجديد.. إطلالات تبرز جمال يسرا في عيد ميلادها | صور

حادث مروع .. قطار سريع يطير بـ حافلة مدرسية في الهواء بـ البرازيل|صور

فيديو

جحود الأبناء .. حريق يلتهم دار مسنين في مصر الجديدة ويخلف إصابات وموتى/فيديوجراف

ضغط الجماهير وتوقيت المباراة.. صعوبات تواجه الأهلي في مباراة صن داونز

مدرب الأهلي الجديد.. الأهلي يستعد للإطاحة بكولر وينتظر الرد

زلزال عنيف يضرب إيطاليا وتحذير من تركيا| ماذا يحدث؟.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ