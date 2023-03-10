تغير الظواهر الطبيعية..الأرصاد تحذر من 14 مارس.. ونزول سعر الدواجن لهذه السبب

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تامر أمين يعدد أسباب فوز الزمالك على الترجي

أكد الإعلامي تامر أمين أن هناك عدة أسباب هي التي أدت لفوز نادي الزمالك المهم على فريق نادي الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا، أولها هو إحساس لاعبي الزمالك أن الجمهور فاض به الكيل ولن يسمح بـ مهانة أكثر من ذلك لأن الزمالك واحد من أكبر الفرق المصرية والأفريقية والعربية، وأن يلعب دور المجموعات بدون ولا فوز واحد ولا تسجيل أي هدف معلقا: "شكله كان هيبقى وحش أوي".

تحذير علني من الأرصاد .. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق 14 مارس



كشفت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية٫ تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.





بعد الإفراج عن الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن قبل رمضان

طالب الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، بمزيد من الإفراجات عن الأعلاف؛ نظرًا لوجود نقص حاد في الذرة الصفراء؛ الأمر الذي تسبب في وصول سعر الطن منها إلى 17.5 ألف بالسوق السوداء؛ مؤكدًا أن هذا الأمر سيؤدي إلى خروج المزيد من المربين من الدورات الإنتاجية حال استمراره.



خطوة غاضبة.. ماذا فعلت زوجة أشرف حكيمي بعد اتهامه بالاغتصاب؟

عرضت فضائية العربية تقريرا يكشف اتخاذ زوجة أشرف حكيمي خطوة غاضبة بعد اتهام اللاعب بالاغتصاب.



إحسان الترك: قاعد في البيت بقالي 5 سنين

أكد الفنان إحسان الترك أن هناك مؤامرة لإبادة جيله والكثير فنانين جيله مبيشتغلش "ومش مكفي بيته"، وأنه واحد من ضمن الممثلين الـ قاعدين في البيت رغم أن في ممثلين اقوى وأكفأ منه ورغم ذلك قاعدين في البيت.

أستاذ مناخ: النشاط البشري يلعب دورا كبيرا في تغير الظواهر الطبيعية.. فيديو

قال الدكتور على قطب أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، أن النشاط البشري يلعب دورا كبيرا فى تغير الظواهر الطبيعية.