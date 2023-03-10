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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جسم مثالي.. طرق تتحكم في زيادة وزنك بدون ريجيم

صدى البلد

إذا كنتي تحاولين لانقاض وزنك والتحكم في زيادة الوزن يمكن أن وتببعي عدد من النصائح المهمة لإدارة وزنك وذلك وفقا لindia.com


للبدء ، اختر دائمًا وجبة غنية بالبروتين على الإفطار لتنشيط سلوكك وجسمك. 


ثانيًا ، لتناول طعام الغداء ، اختر الأجرة المطبوخة في المنزل. أرز أبيض / بني ، طبق جانبي بروتين ، بقول / عدس ، بطاطس مقلية.


ثالثًا ، إذا كنت تتناول وجبة كبيرة ، فحاول تقليل الكربوهيدرات التي تتناولها بعد ذلك. 

إذا كنت تستهلك فطيرة جبنة مشوية على الإفطار ، فقم بتبسيط غداءك عن طريق تقليل كمية الأرز وزيادة عدد الخضار واللحوم الجانبية مثل الدجاج أو السمك.
رابعًا ، خذ استراحة لمدة 30 دقيقة بعد الغداء لاستهلاك الخيار  الزبادي أو أي شيء آخر يساعد على الهضم. 

 نصيحة: إذا كنت تتناول وجبة غداء منخفضة الكربوهيدرات للغاية ، فتخط هذا القسم.
خامسًا ، خطط لوجباتك على أساس أسبوعي.

 

 إذا كنت تخطط لنزهة يوم السبت ، فاختر العناصر منخفضة الكربوهيدرات يومي الجمعة والاثنين. تسمح لك هذه الطريقة بالتحكم في كمية السعرات الحرارية التي تتناولها.

بطاطس زيادة الوزن إدارة وزنك يساعد على الهضم زيادة وزن لسعرات الحرارية

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