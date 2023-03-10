جسم مثالي.. طرق تتحكم في زيادة وزنك بدون ريجيم

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إذا كنتي تحاولين لانقاض وزنك والتحكم في زيادة الوزن يمكن أن وتببعي عدد من النصائح المهمة لإدارة وزنك وذلك وفقا لindia.com



للبدء ، اختر دائمًا وجبة غنية بالبروتين على الإفطار لتنشيط سلوكك وجسمك.



ثانيًا ، لتناول طعام الغداء ، اختر الأجرة المطبوخة في المنزل. أرز أبيض / بني ، طبق جانبي بروتين ، بقول / عدس ، بطاطس مقلية.



ثالثًا ، إذا كنت تتناول وجبة كبيرة ، فحاول تقليل الكربوهيدرات التي تتناولها بعد ذلك.

إذا كنت تستهلك فطيرة جبنة مشوية على الإفطار ، فقم بتبسيط غداءك عن طريق تقليل كمية الأرز وزيادة عدد الخضار واللحوم الجانبية مثل الدجاج أو السمك.

رابعًا ، خذ استراحة لمدة 30 دقيقة بعد الغداء لاستهلاك الخيار الزبادي أو أي شيء آخر يساعد على الهضم.

نصيحة: إذا كنت تتناول وجبة غداء منخفضة الكربوهيدرات للغاية ، فتخط هذا القسم.

خامسًا ، خطط لوجباتك على أساس أسبوعي.

إذا كنت تخطط لنزهة يوم السبت ، فاختر العناصر منخفضة الكربوهيدرات يومي الجمعة والاثنين. تسمح لك هذه الطريقة بالتحكم في كمية السعرات الحرارية التي تتناولها.