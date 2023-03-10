حققن نجاحات وإنجازات في مختلف المستويات .. 5 نماذج نسائية ملهمة يروين تجاربهن

استضاف الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، 5 نماذج نسائية ملهمة حققن نجاحات وإنجازات في مختلف المستويات.

وقالت الدكتورة جهاد إبراهيم، برلمانية سابقة ومدرس علم الاجتماع بجامعة عين شمس، وبطلة سباحة: "كنت بقول لماما ادعيلي عشان أمشي زي الأطفال بس عرفت إن ربنا بيجهزني لحاجة أكبر بكتير من إني أزحف في الأرض".

وأضافت: "إصابتي بشلل الأطفال لم تمنعني من تحقيق ذاتي وحصلت على أول كرسي متحرك بعد 8 سنوات"، لافته: "اختياري ضمن أكثر 100 شخصية عربية ملهمة كان مصدر سعادتي وفخري بقوة إرادتي".

وأشارت: "كان حلمي الأكبر أكون أم رغم أنني كنت برلمانية سابقة وأعمل دكتوراة"، مضيه: "أعتز وافتخر بتجربتي في البرلمان وحلمي منذ الصغر أن أصبح أستاذة في الجامعة".



فيما قالت الدكتورة هدى أبو شادي، عالمة طاقة نووية،: " كان هدفي إني أبقى عالمة ذرة وأنا في ابتدائي.. وطفولتي كانت بين الموسيقى والشعر والكاريكاتير والرسم وجدي كان سياسي".

وأضافت: "كنت أول عميدة مؤسسة لكلية النانو تكنولوجي بجامعة القاهرة"، لافته: "شاركت في إعداد وتجهيز المعامل بشكل يساعدنا على عمل الأبحاث في مجال الفيزياء النووية".

وأوضحت: "الثقافة العلمية ضعيفة بالمجتمع وتتسبب في نشر المخاوف والمفاهيم الخاطئة"، مشيرة: ": "معاملات الأمان في المفاعلات النووية أكثر من إجراء الأمان التي تستخدم في الطيران".

وقالت عبير عيسوي فنانة تشكيلية ولاعبة أوليمبية في التايكوندو،: "بدأت رياضة التايكوندو وأنا 7 سنين.. وعملت ماجيستير في العلاج بالفن"، مضيفه: "الفوز على الخصم كان أحد أسباب الرغبة في دخولي مجال رياضة التايكوندو".

وقالت نيفين قناوي مؤسسة ومديرة مهرجان هي الفنون، :"من خلال عملي في مكتبة الإسكندرية وجدت هناك سيدات موهوبين وتحتاج لفرصة لتسليط الضوء على موهبتها الفنية".

وتابعت نيفين قناوي مؤسسة ومديرة مهرجان هي الفنون،: "التنوع هو العامل الأساسي لاختيار العناصر المشاركة بمهرجان هي الفنون".

بينما قالت مروة أبو ليلة المؤسسة والمديرة التنفيذية لمؤسسة فوتوبيا،: "تركت مجال البنوك بعد 11 سنة خبرة وقررت احتراف التصوير الفوتوغرافي"، لافته: "كنت بحب التصوير من سن صغير وتعلقت به وكان نفسي أشتغل مصورة رغم عملي في البنوك".