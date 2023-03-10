معلقا على الطفل بلال .. القرموطي: كلماته أمام الرئيس مادة لكتاب الدراما |فيديو

تأثر الإعلامي جابر القرموطي بكلمات الطفل بلال اليوم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقد بلال والده شهيد ثم فقد والدته ويعيش الآن مع جدته.

ووجه جابر القرموطي خلال برنامجه "مانشيت" المذاع عبر "فضائية cbc"، رسالة لكتاب الدراما قائلا: "كتاب الدراما المفروض ميناموش انهاردة"، لأن ندوة اليوم كانت عبارة عن قصص وهذا الطفل بلال رغم صغر سنه لكنه مشروع ضابط ويشعر بقيمة استشهاد والده الشهيد محمد الأكشر ولازم نخلي بالنا من كلام بلال كويس عندما قال "ماما كان نفسها تلحق بابا".

وتابع وان تفاصيل كلامه في هذه الحالة مهم ويجب عليك لو انت كاتب دراما تأخذ هذا المشهد وتعمل منه حلقة على الأقل مش مسلسل، وان الندوة اليوم ممكن يتعمل منها 7 أو 8 حلقات وشدد القرموطي على أنه يجب على كتاب الدراما اخذ هذه الندوة للقوات المسلحة والقصص التي روت فيها من أهالي وأبناء الشهداء بـ اهتمام كبير.

طلب القرموطي من كتاب الدراما

وطالب القرموطي كتاب الدراما عمل حلقة لكل قصة وفي النهاية سنجد مسلسل عظيم "هيكسر الدنيا"، ويجب من الغد تتواصلوا مع الطفل بلال وتشوفوا جدته التي تربيه بعد رحيل والدته واستشهاد والده وحياتهم والجوابات الذي يكتبها لـ والده ووالدته معلقا: "بلال بيكتب كل يوم جوابات لأبوه وأمه".