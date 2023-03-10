أم "غادة المشد" تتبرع بجهاز ابنتها الراحلة لـ 4 فتيات يتيمات: كان نفسي أشوفها عروسة

اتخذت أم، قرارا مفاجئا بإهداء كل الأجهزة والأدوات المنزلية والمفروشات التي اشترتها لابنتها، لإتمام زواج 4 فتيات يتيمات، وذلك بعد رحيلها بأسابيع قليلة، لتعتبرها هدية لابنتها في حياتها الأخرى.

تصدرت قصة غادة المشد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ توفيت في نوفمبر الماضي، بعد إتمامها الدراسة بكلية التمريض، وكانت وفاتها صدمة مفاجئة للجميع بما فيهم والدتها وشقيقها احمد وشقيقتها آية.

ونشرت صديقتها “رانيا المدني” توثيق لقرار والدتها بتوزيع كل ما اشترته لزواجها لزفاف فتيات أخريات، وكتبت: “الله يرحمك يا غادة المشد عروسة في الجنة.. راحت لها هدايا انهارده من والدتها ست الكل ربنا يصبر قلبها ويقوي إيمانها، سيدة احسبها من أهل الجنة الصابرين”.

أم تتبرع بجهاز ابنتها الراحلة

وتابعت أنه والدتها أهدت وأسعدت 4 عرائس يتيمات بجهاز غادة بالكامل، “الله يرحمها ويجعلها في جنات الفردوس الأعلى”.

واستكملت صديقتها الدعاء لها: “يارب ويكون دعاء العرايس انهارده وأهاليهم في ميزان حسناتك ياغادة يا حبيبتي، حاجاتك كانت جميلة زيك”.

شمل الجهاز العديد من الأطقم المنزلية والمراتب، والمنتجات البلاستيكية، والأقمشة، بما فيها أيضا منتجات غذائية والمعروفة بـ “خزين العروس”.