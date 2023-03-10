مروان عطية : جاهز للمشاركة في مباراة الأهلي أمام صن داونز وأعد الجماهير بالفوز

أكد مروان عطية نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أنه جاهز ومستعد للمشاركه في مباراة الفريق أمام صن داونز غدا السبت في إطار منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

واضاف عطية في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي ان مباراة صن داونز صعبة لعدة أسباب أبرزها رغبة الفريقين في تحقيق نتيجة إيجابية تؤمن موقف كل منهما في البطولة، وتكون خطوة مهمة في طريق تخطي مرحلة المجموعات.

وتابع أن صن داونز من الفرق المميزة في قارة إفريقيا وتوج من قبل بلقب دوري الأبطال، ودائمًا ما يكون مرشحًا للمنافسة في البطولة الإفريقية، وعلى الجانب الآخر الأهلي هو الأكثر تتويجًا باللقب وتوج بدوري الأبطال مرتين في آخر ثلاث نسخ للبطولة، ودائمًا ما يكون هدف الفريق هو الوصول إلى أبعد نقطة، وتحقيق الفوز في أي مباراة يخوضها سواء على ملعبه أو خارج أرضه.

وأكد عطية، أنه تأقلم سريعًا في ظل وجود لاعبين كبار يمتلكون رصيدًا من الخبرة، ووجود جهاز فني وعلى رأسه مارسيل كولر، الذي تحدث معه في أول يوم له، لإعطائه الثقة وتحفيزه للمنافسة على التواجد مع الفريق.

وواصل: قبل انتقالي للأهلي كنت موجودًا في صفوف واحد من أفضل الأندية في الدوري وهو الاتحاد السكندري، الذي يمتلك الشعبية والتاريخ، ولكن على المستوى الشخصي سعيد باللعب للأهلي وارتداء الفانلة الحمراء، وتمثيل الفريق في البطولات محليًّا وقاريًّا وعالميًّا.