صحف الكويت .. السيسي وبوتين يؤكدان أهمية تعزيز الأمن الغذائي للدول المتضررة في إفريقيا وأمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران

السيسي: الحرب على الإرهاب تكلفت مليار جنيه شهريًا

سوريا وإيران ترحبان بتحسن العلاقات بين دمشق ودول المنطقة

الأمم المتحدة: دبرنا ناقلة لتخزين النفط من سفينة متهالكة قبالة الساحل اليمني

لويد أوستن من تل أبيب: واشنطن قلقة من عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين

موسكو تعلن مشاركتها في مفاوضات أممية بشأن "اتفاق الحبوب"

بايدن يعرض ميزانية أمريكا 2024.. زيادة الضرائب على الأثرياء و842 مليار دولار للبنتاجون

إسرائيل.. إصابات بإطلاق نار في تل أبيب

سلطت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن الرئيس عبد الفتاح السيسي قوله إن هناك ضرورة الحفاظ على تضحيات الشهداء الذين دفعوا ثمنا كبيرا من أجل أن يتحقق الأمن والاستقرار للدولة المصرية، مشددا على أن الحرب ضد الإرهاب لم تكن بسيطة طوال السنوات الـ 10 الماضية.

وتابع الرئيس: "إننا أكدنا منذ سنوات أن الإرهاب سينتهي وأنه لن يكون هناك إرهاب في بلد طالما كان شعبها على قلب رجل واحد». ولفت الرئيس السيسي إلى أن هناك مقدرات وتكلفة قدمتها الدولة في حربها على الإرهاب، وأن ما حدث ليس وليد اللحظة بل كان نتاج فكر وتخطيط من أهل الشر من أجل أن تتعرض مصر لما مرت به منذ 10 سنوات. ونبه الرئيس إلى أن المؤامرة الكاملة على مصر كانت في 2011 عندما كان الناس مشغولين في الميدان، في الوقت الذي كان يتم فيه تخريب مؤسسات الدولة في سيناء، وفي يوم 28 يناير 2011 خرجت الأمور عن السيطرة والأمر كان خطيرا جدا".

وذكرت "الوطن" أن الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين أكدا هاتفيًا على أهمية تعزيز الأمن الغذائي خاصة للدول المتضررة في إفريقيا والتي تأثرت أكثر من غيرها جراء الأحداث العالمية. وناقشا "آخر المستجدات الإقليمية والدولية وأكدا أهمية دفع جهود تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتسوية الأزمات القائمة بها على نحو يحقق مصالح شعوبها".

وأوضحت أن الاتصال جرى بمناسبة مرور 80 عامًا على بدء العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا، مشيرًا إلى أن الرئيسين بحثا سبل تعزيز أطر التعاون بين البلدين خاصة من خلال المشروعات التنموية المشتركة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن وزيري خارجية سوريا وإيران رحبا بتحسن العلاقات الدبلوماسية بين دمشق ودول المنطقة في أعقاب الزلزال المميت، الذي وقع الشهر الماضي، حسبما قالا في مؤتمر صحفي مشترك في دمشق. وأكد الوزيران، أن مواقف سوريا وإيران تجاه القضايا الدولية والتطورات في المنطقة والعالم متطابق.

وذكرت "القبس" أن الأمم المتحدة أعلنت أنها دبرت ناقلة كبيرة لتخزين حوالي 1.1 مليون برميل من النفط سيجري نقلها من سفينة متهالكة قبالة ساحل اليمن في محاولة لتجنب كارثة بيئية. وقال أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إنهم "وفروا السفينة" وتوقع إبحارها خلال الشهر المقبل.

ونقلت "الراي" عن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قوله إن واشنطن قلقة من عنف المستوطنين اليهود ضد الفلسطينيين، محذرا من الأعمال التي قد تؤدي إلى مزيد من انعدام الأمن. وقال أوستن في مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي يوآف غلانت في مطار تل أبيب: "نحن قلقون خصوصا من عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين"، مؤكدا أن واشنطن "ملتزمة بشدة بأمن دولة إسرائيل".

وأشارت "الجريدة" إلى أن إطلاق نار وقع في مدينة تل أبيب، وأسفر عن إصابة 5 أشخاص ومقتل منفذ العملية.

دوليًا، ذكرت "القبس" أن الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أعلنت أن مندوبين روسًا يعتزمون مناقشة تجديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية في جنيف، يوم الإثنين، بعد أن شككت موسكو في احتمال تمديدها.

وقالت "الوطن" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن عرض الخميس، مشروع ميزانية أشبه ببرنامج حملة للانتخابات الرئاسية المقرّرة في 2024، بما يتضمنه من وعود اجتماعية واقتراح بزيادة الضرائب على الأثرياء، وسط ترجيحات بأن يعارضها الجمهوريون في الكونجرس.

وتلحظ الموازنة المقترحة للعام 2024 خفض العجز بنحو 3 آلاف مليار خلال عشر سنوات، وفق ما أعلن البيت الأبيض. لهذه الغاية يريد الرئيس الديموقراطي فرض ضريبة نسبتها بالحد الأدنى 25% على أصحاب المليارات، أي ما نسبته 0,01% من الأمريكيين الأكثر ثراء.

وقالت "الأنباء" إن الولايات المتحدة، فرضت حزمة عقوبات جديدة على جهات وأشخاص على صلة بإيران، وقالت إنهم يساعدونها في إنتاج الطائرات المسيرة والتسلل إلى النظام المالي العالمي رغم العقوبات الدولية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إنها فرضت عقوبات على شبكة مقرها الصين مؤلفة من 5 شركات وشخص واحد اتهمتهم بدعم جهود إيران في حيازة الطائرات المسيرة عبر بيع قطع غيار طائرات إلى شركة صناعة الطائرات الإيرانية، الضالعة في إنتاج طائرات مسيرة استخدمتها طهران في مهاجمة ناقلات نفط وصدرتها إلى روسيا.