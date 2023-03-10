الجزائر: دخول نحو 900 مشروع استثماري مرحلة الإنتاج خلال عام

صرح وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري، إبراهيم مراد، أن ما يقارب 900 مشروع استثماري دخل مرحلة الإنتاج في ظرف سنة واحدة عبر مختلف الأراضي الجزائرية.



وأوضح الوزير الجزائري -في تصريحات صحفية عقب تفقده أحد المصانع بشمالي العاصمة الجزائر- أن سياسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون فيما يتعلق بمعالجة كل المشاكل التي أعاقت الإنتاج بالمشاريع الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة لمدة سنوات، قد مكنت في ظرف وجيز من دخول هذا العدد من المشاريع حيز الإنتاج وأتاحت الفرصة لتوفير أكثر من 250 ألف فرصة عمل.



وأضاف مراد أن من بين الخطوط العريضة للسياسة الجديدة في هذا المجال هو ضمان الاطمئنان لدى المستثمرين وخلق الثروة وإضفاء الديناميكية المطلوبة في المحيط الاقتصادي.

