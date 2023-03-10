الرئيس الأمريكي يزور كندا يومي 23 و24 مارس

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، أمس /الخميس/، أن رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، سيزور كندا يومي 23 و24 مارس الجاري لمواصلة العمل لتعزيز العلاقات التجارية، وخلق فرص عمل جيدة.



ومن بين الموضوعات التي ستتم مناقشتها بين بايدن وترودو في أوتاو، الدعم المستمر لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي، وعدم الاستقرار في هايتي، ومرونة سلسلة التوريد، وفقا لبيان صادر من مكتب رئيس الوزراء.



وذكر مكتب رئيس الوزراء -في بيان- أن الزعيمين سيناقشان أيضًا التعاون في العمل المناخي والاقتصاد.



من جانبه، قال جستن ترودو -وفقا للبيان-: "كندا والولايات المتحدة حليفان وجارتان، والأهم من ذلك ، صديقان". "أتطلع إلى الترحيب بالرئيس بايدن في كندا."



كما تشمل القضايا التي ستتم مناقشتها شبكة قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية "نوراد"، والتي عادت إلى دائرة الضوء بعد ظهور بالون مراقبة صيني مشتبه به حلّق فوق كندا والولايات المتحدة الشهر الماضي.



وكانت آخر مرة توجه فيها رئيس أمريكي إلى كندا عندما جاء دونالد ترامب إلى كيبيك لحضور قمة قادة مجموعة السبع في يونيو 2018.



عادة ما تكون كندا واحدة من أولى الرحلات الخارجية لرئيس جديد، لكن زيارة بايدن تأخرت، ويرجع ذلك جزئيا إلى كوفيد-19.



يذكر أن بايدن انتخب رئيسًا في أواخر عام 2020، وعقد ترودو وبايدن عدة اجتماعات منذ ذلك الحين، وكان آخرها خلال قمة قادة أمريكا الشمالية مع الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في مكسيكو سيتي في يناير.