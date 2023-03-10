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أخبار البلد

الجمهورية: "يوم الشهيد" تخليد لرجال سطروا أسماءهم بحروف من نور في سجل البطولات والتاريخ

صدى البلد

ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الاحتفال بيوم الشهيد، يأتي تخليدا لرجال سطروا أسماءهم بحروف من نور في سجل البطولات والتاريخ.


وكتبت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم /الجمعة/ تحت عنوان (يوم التضحية والفداء)- "أنه في حياة الأمم تواريخ وأرقام وأمجاد وبطولات يصنعها الأبطال بالعمل والعطاء والتضحية والفداء.. وفي يوم التاسع من مارس كل عام نحتفل بيوم الشهيد، وهو يوم نعتز فيه بأبطال ضحوا بحياتهم ليبقى الوطن، شهداء عظماء ضحوا بدمائهم الزكية وأرواحهم الغالية دفاعاً عن كل ذرة تراب من أرض هذا الوطن الغالي".


وأضافت:"ستظل ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض بين أبنائه الجنود على خط المواجهة مع العدو رمزاً للتضحية والشجاعة والفداء.. نحتفل بيوم الشهيد يوم الوفاء والعطاء؛ تخليداً لذكرى هذا البطل الذي كان يشغل منصب رئيس أركان حرب الجيش المصري ونال الشهادة دفاعاً عن الوطن وأمنه واستقراره".


وتابعت (الجمهورية) بالقول: "إننا في يوم الشهيد إنما نحتفل بالبطولة والشجاعة والمثل والقدوة لرجال كتبوا بدمائهم قصص البطولة والفداء وسطروا أسماءهم بحروف من نور في سجل البطولات والتاريخ، هم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.. قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن لتظل رايته مرفوعة خفاقة بين العالمين تحية في يوم الشهيد لكل بطل يناضل ويكافح لينعم الوطن بالأمن والاستقرار، تحية لأبطال جيشنا العظيم وشرطتنا الوفية، تحية لأبناء الوطن المخلصين الذين يواصلون العمل والعطاء من أجل الوطن".

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