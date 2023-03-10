هدف الزمالك والأهلي.. إصابة لاعب فيوتشر بقطع في غضروف الركبة

تعرض عمر كمال عبد الواحد جوكر ناي فيوتشر بقطع جزئي في عضروف الركبة وسيغيب عن الفريق في الفترة المقبلة ولم يحدد الجهاز الطبي مده غيابه .

ودخل الزمالك والأهلي في صراع قوي لضم عمر كمال من نادي فيوتشر.

وكان فيوتشر فاز أول أمس الأربعاء، على الجيش الملكي المغربي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاءت أهداف فيوتشر في الدقيقة 10 ، 59 ، عن طريق مروان محسن وحاتم الصوابي بالخطأ في مرماه.

ويقدم لكم صدى البلد ترتيب المجموعة الثالثة :

1- بيراميدز 8 نقاط .

2- الجيش الملكى 7 نقاط .

3- فيوتشر 5 نقاط .

4- اسكو كارا نقطة وحيدة.

ويستعد الفريق لمباراة أسوان المقرر لها يوم الأحد المقبل على ملعب الأول ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.