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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: سرعة تحرك المسئولين لمواجهة تداعيات حادث قطار قليوب تستحق الإشادة

سولاف درويش وكيل
سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

أشادت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عضو البرلمان عن محافظة القليوبية، بسرعة تحرك جميع الاجهزة والوزارات المختصة لمواجهة التداعيات السلبية لحادث قطار محطة قليوب وخاصة وزارات النقل والصحة والتنمية المحلية والتضامن ومحافظة القليوبية خاصة أن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية تواجد بمكان الحادث بعد وقوعه بدقائق مؤكدة أن الحكومة أصبح لديها تنسيق وتكامل على أعلى مستوى بين الوزارات لمواجهة مثل هذه الاحداث . 

 

كما أشادت " درويش " فى تصريحات لها اليوم بسرعة تحرك المسئولين بمعهد ناصر ومستشفى قليوب ومستشفى شبين القناطر لاستقبال المصابين لعلاجهم . 

 

وتوجهت النائبة سولاف درويش بخالص العزاء لأسر ضحايا هذا الحادث متوجهة بالدعاء الى الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم اسرهم الصبر والسلوان وأن يمن بالشفاء العاجل على جميع المصابين . 

سولاف درويش محافظة القليوبية الصحة قطار محطة قليوب قليوب

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