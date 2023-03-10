الرئيس الإماراتي يصدر قرارا بإنشاء شركة أبوظبي للنقل

أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بإنشاء "شركة أبوظبي للنقل".

وبحسب وسائل إعلام إماراتية تتبع الشركة، المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، وستسهم في دعم منظومة النقل المتكاملة في أبوظبي عبر تطوير أنظمة النقل داخل الإمارة بما يسهم في توفير خيارات نقل بديلة فعالة ومستدامة للسكان في الإمارة.

وأصدر المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية قراراً بتشكيل مجلس إدارة شركة أبوظبي للنقل برئاسة الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان.

ويضم المجلس في عضويته كلاً من محمد علي الشرفاء، منى علي الظاهري، شادي خالد ملك، سعادة سعيد راشد الزعابي، طلال شفيق الذيابي، وأحمد المساوى الهاشمي.

وستتولى "شركة أبوظبي للنقل" تنفيذ وتشغيل وإدارة وتطوير أنظمة النقل، ونقل الركاب في المناطق الحضرية والضواحي داخل الإمارة عبر وسائل النقل، إضافة إلى القيام بأي مهام أخرى مرتبطة بأعمالها.

كما تتولى الشركة تطوير السكك الحديدية، وجميع الخدمات والأعمال اللازمة لتشغيل عملياتها أو المرتبطة بها، إلى جانب تقديم خدمات النقل والرحلات المتكاملة وتأجير السيارات والحافلات.

وستعمل الشركة على تحقيق أهداف تأسيسها بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية في أبوظبي.