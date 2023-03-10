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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موضحا موقف المناطق المنكوبة.. أردوغان يصدر مرسوما بشأن الانتخابات الرئاسية

الرئيس التركي
الرئيس التركي

وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، مرسوما رئاسيا يقضي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 14 مايو، مؤكدا أن قرار تقديم موعد الانتخابات التركية يستند إلى الدستور".

 

ووفقا لوسائل الإعلام التركية، قال أردوغان: "وقعت للتو مرسوما رئاسيا يقضي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي كانت مقررة في 18 يونيو، بتاريخ 14 مايو". 

 

وأضاف أن "الانتخابات ستجري في أول يوم أحد بعد نحو شهرين من الآن".

 

وتابع "أننا أجرينا تقييما شاملا بخصوص إجراء الانتخابات بالمناطق المنكوبة بالزلزال جنوبي البلاد".

 

وتعهد الرئيس التركي ببناء 300 ألف منزل خلال عام واحد، مضيفا: "حكومتنا استطاعت رفع آثار الزلزال، وستكمل بناء أكثر من 300 ألف منزل خلال عام واحد، وإجراء الانتخابات لن يعرقل ذلك".

 

وأضاف: "الحكومة بدأت منذ الساعات الأولى لوقوع الزلزال، في عمليات البحث والإنقاذ وتفقد المدن والمناطق المنكوبة".

 

وحذر أردوغان من أن "هناك من يحاول استغلال كارثة الزلزال وآثاره، لأغراض سياسية، ولكن ذلك لن يؤثر على إصرارنا وخططنا".

 

وأضاف: "المعارضة لديها تصريحات غريبة حول تعامل الحكومة مع تداعيات الزلزال".

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