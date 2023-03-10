بجهود من النائب محمد أبو العينين .. تغيير اسم مدرسة المنيب إلى الشهيد حسين جمال بالجيزة

في ذكري يوم الشهيد وتخليدًا لبطولة أبن الجيزة الشهيد البطل «حسين جمال عبد الرحمن» وبجهود من النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، تم تغيير أسم مدرسة المنيب الابتدائية إلي مدرسة الشهيد رائد / حسين جمال عبد الرحمن «أبن الجيزة» الذي دفع حياته فداء لوطننا الغالي.

وقد قام مكتب النائب محمد أبو العينين لخدمة المواطنين بتطوير المدرسة وتجهيزها من الخارج لوضع الواجهة الجديدة للمدرسة التي تحمل أسم الشهيد البطل «حسين جمال عبد الرحمن» لتليق بمكانة وقيمة شهيد الواجب الوطني.

مسيرة الشهيد البطل

يذكر أن الشهيد الرائد «حسين جمال عبد الرحمن» أبن الجيزة أحد أبطال القوات المسلحة، حصل على العديد من البطولات في الكاراتيه وألعاب القوي .

واجتاز البطل الشهيد العديد من الدورات في مكافحة الإرهاب بالخارج، وعاد بعدها للخدمة في سيناء واستشهد خلال مداهمة لأحد الأوكار الإرهابية في مارس 2020 حيث ظل يسعف زملاءه المصابين وهو ينزف إلي أن فارق الحياة فنطق الشهادتين وأسلم روحه الطاهرة إلي ربها . ليرحل برجال أبطال صادقوا علي العهد «النصر أو الشهادة » رحم الله أبطالنا الشهداء.