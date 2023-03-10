عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بجهود من النائب محمد أبو العينين .. تغيير اسم مدرسة المنيب إلى الشهيد حسين جمال بالجيزة

الشهيد البطل حسين
الشهيد البطل حسين جمال عبد الرحمن

في ذكري يوم الشهيد وتخليدًا لبطولة أبن الجيزة الشهيد البطل «حسين جمال عبد الرحمن» وبجهود من النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، تم تغيير أسم مدرسة المنيب الابتدائية إلي مدرسة الشهيد رائد / حسين جمال عبد الرحمن «أبن الجيزة» الذي دفع حياته فداء لوطننا الغالي. 

وقد قام مكتب النائب محمد أبو العينين لخدمة المواطنين بتطوير المدرسة وتجهيزها من الخارج لوضع الواجهة الجديدة للمدرسة التي تحمل أسم الشهيد البطل «حسين جمال عبد الرحمن» لتليق بمكانة وقيمة شهيد الواجب الوطني.

مسيرة الشهيد البطل

يذكر أن الشهيد الرائد «حسين جمال عبد الرحمن» أبن الجيزة أحد أبطال القوات المسلحة، حصل على العديد من البطولات في الكاراتيه وألعاب القوي . 

واجتاز البطل الشهيد العديد من الدورات في مكافحة الإرهاب بالخارج، وعاد بعدها للخدمة في سيناء واستشهد خلال مداهمة لأحد الأوكار الإرهابية في مارس 2020 حيث ظل يسعف زملاءه المصابين وهو ينزف إلي أن فارق الحياة فنطق الشهادتين وأسلم روحه الطاهرة إلي ربها . ليرحل برجال أبطال صادقوا علي العهد «النصر أو الشهادة » رحم الله أبطالنا الشهداء.

محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب محافظ الجيزة مدرسة المنيب الابتدائية مدرسة الشهيد رائد حسين جمال عبد الرحمن يوم الشهيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الرياضة .. الزمالك مطالب بسداد 3 ملايين دولار..عقوبة الكاف للترجي عقب تعاطي نجمه للمنشطات..مفاجأة بشأن إيقاف كهربا

بعد توقف برنامجها.. مذيعة شهيرة تسخر من ياسمين عز| شاهد

حامل.. شابة وعريسها يفاجئان الحضور في حفل الزفاف بـ نوع الجنين|صور

انفصلت عن حبيبها الممثل.. فنانة شهيرة تعيش قصة حب مع رجل أعمال

تقارير: مباراة الأهلي والهلال السوداني مهددة بالتأجيل

مجموعة الزمالك.. لوائح فيفا تحسم قضية استبعاد الترجي من دوري أبطال أفريقيا

زينة رمضان تعرضك لـ الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه في هذه الحالة| تفاصيل

بشرى لـ الأهلي قبل مواجهة صن داونز في دوري أبطال أفريقيا

موضوعات متعلقة

مؤسسة أبو العينين والتحالف الوطني يكرمان الست زبيدة بنت المنوفية

مؤسسة أبو العينين تبدأ توزيع 200 ألف شنطة رمضان ضمن مبادرة "كتف في كتف"

النائب محمد أبو العينين يلتقي وفد مجلس المستشارين المغربي..شاهد

أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين أطلق قناة صدى البلد من أجل مصر

ترشيحاتنا

خدمات مرورية مكثفة لاستكمال المونوريل في مدينة نصر .. تفاصيل

النشرة الدينية.. 5 رسائل للأوقاف في خطبة جمعة يوم الشهيد بحضور الرئيس.. وخطيب المسجد الحرام يوضح 5 فضائل للصدقة

مجموعة الزمالك .. حالة وحيدة لإقصاء الترجي من دوري أبطال إفريقيا بسبب المنشطات

كيف يفطر الصائم المسافر بالطائرة في الجو؟.. دار الإفتاء توضح

اشتباه كورونا.. أخر تطورات الحالة الصحية لـ شيكابالا.. تفاصيل

غلق شارع يوسف عباس لإستكمال أعمال المونوريل بالقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد سخريتها من ياسمين عز.. إطلالات أثارت الجدل لـ جويل مردينيان.. شاهد

بعد خضوع رامي صبري لها.. معلومات صادمة عن حقن البوتوكس

بعد توقف برنامجها.. مذيعة شهيرة تسخر من ياسمين عز| شاهد

هتبوظ هدومك.. أشهر أخطاء غسل الملابس

فيديو

نيفر إند.. بوستر رامز جلال في رمضان 2023| تفاصيل البرنامج الجديد

توقعات بزلزال مدمر يوم 15 مارس.. العالم الهولندي يحذر| فيديو

الزمالك مطالب بسداد 3 ملايين دولار.. وحقيقة إيقاف كهربا| فيديو

انفصال شيرين وحسام حبيب من جديد.. ماذا حدث بينهما؟.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ