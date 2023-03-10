وفد من مجلس الأمن يطلع على التطورات الأمنية في الكونغو الديمقراطية

وصل وفد من مجلس الأمن الدولي إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ لتقييم الوضع الأمني الراهن في العاصمة كينشاسا.

وذكرت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الجمعة، أنه من المقرر أن تمتد زيارة البعثة الزائرة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية حتى يوم 12 من الشهر الجاري، في ظل تدهور الوضع الأمني في شرق العاصمة كينشاسا، وانعدام الأمن في المناطق المتضررة من النزاع القائم هناك.

وكانت بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) قد كشفت في وقت سابق، أن الهدف الرئيسي وراء هذه الزيارة يتمثل في تقييم الوضع الأمني في البلاد، وتنفيذ ولاية البعثة، وفقا للقرار 2666 (2022) الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي.

تأتي هذه الزيارة عقب ساعات من إعلان السلطات المحلية في الكونغو الديمقراطية مقتل 36 شخصا على الأقل في هجوم بالأسلحة البيضاء في مقاطعة "شمال كيفو" الواقعة شرق البلاد.

وتشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ سنوات العديد من الصراعات المسلحة والمجتمعية، ولا سيما في شرق العاصمة كينشاسا، مما يضع البلاد في أزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة.

