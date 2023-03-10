عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

افتتاح معرض مقام لـ طه القرني بجاليري آزاد.. الإثنين

طه قرني
طه قرني

يفتتح معرض "مقام" للفنان الدكتور طه القرنى، فى السابعة من مساء يوم الإثنين المقبل، بجاليرى آزاد بالزمالك، ويستمر المعرض حتى يوم الخميس 30 من الشهر الجاري.

يتضمن المعرض 50 عملا فنيا حديثا، يطرح من خلالها الفنان تجربة جديدة بخامات مختلفة (زيت على توال، جوبلان، حرير، خيامية )، بالإضافة إلى طرح رؤية حداثية للمولوية والتنورة بمنظور عين الطائر (فوق الرأس) .

يشار إلى أن الفنان طه القرنى، يعد من أهم فنانى الوطن العربى، وتعد أعماله الجدارية  مرجعية، وتطوره المستمر يشهد عليه إنتاجه التشكيلى وإنحيازه لمصريته، مما جعل أعماله محط اهتمام كثير من دول العالم ومتاحف الوطن العربى، حصل على عدة جوائز عالمية، منها جائزة موسوعة جينيس الذى حقق رقماً قياسياً عالمياً فيها نظير جداريته التشكيلية "سوق" أكبر لوحة فى العالم، والتى يبلغ طولها 23 مترا وارتفاعها 140 سم.

معرض مقام الدكتور طه القرنى بجاليرى آزاد بالزمالك ٥٠ عملا فنيا حديثا أهم فنانى الوطن العربى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الرياضة .. الزمالك مطالب بسداد 3 ملايين دولار..عقوبة الكاف للترجي عقب تعاطي نجمه للمنشطات..مفاجأة بشأن إيقاف كهربا

بعد توقف برنامجها.. مذيعة شهيرة تسخر من ياسمين عز| شاهد

حامل.. شابة وعريسها يفاجئان الحضور في حفل الزفاف بـ نوع الجنين|صور

انفصلت عن حبيبها الممثل.. فنانة شهيرة تعيش قصة حب مع رجل أعمال

تقارير: مباراة الأهلي والهلال السوداني مهددة بالتأجيل

مجموعة الزمالك.. لوائح فيفا تحسم قضية استبعاد الترجي من دوري أبطال أفريقيا

زينة رمضان تعرضك لـ الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه في هذه الحالة| تفاصيل

بشرى لـ الأهلي قبل مواجهة صن داونز في دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

عملاق مصر .. مدرب صن داونز يتغزل في الأهلي قبل مواجهة أبطال إفريقيا

خدمات مرورية مكثفة لاستكمال المونوريل في مدينة نصر .. تفاصيل

النشرة الدينية.. 5 رسائل للأوقاف في خطبة جمعة يوم الشهيد بحضور الرئيس.. وخطيب المسجد الحرام يوضح 5 فضائل للصدقة

مجموعة الزمالك .. حالة وحيدة لإقصاء الترجي من دوري أبطال إفريقيا بسبب المنشطات

كيف يفطر الصائم المسافر بالطائرة في الجو؟.. دار الإفتاء توضح

اشتباه كورونا.. أخر تطورات الحالة الصحية لـ شيكابالا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد سخريتها من ياسمين عز.. إطلالات أثارت الجدل لـ جويل مردينيان.. شاهد

بعد خضوع رامي صبري لها.. معلومات صادمة عن حقن البوتوكس

بعد توقف برنامجها.. مذيعة شهيرة تسخر من ياسمين عز| شاهد

هتبوظ هدومك.. أشهر أخطاء غسل الملابس

فيديو

نيفر إند.. بوستر رامز جلال في رمضان 2023| تفاصيل البرنامج الجديد

توقعات بزلزال مدمر يوم 15 مارس.. العالم الهولندي يحذر| فيديو

الزمالك مطالب بسداد 3 ملايين دولار.. وحقيقة إيقاف كهربا| فيديو

انفصال شيرين وحسام حبيب من جديد.. ماذا حدث بينهما؟.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ